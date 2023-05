Spel op de wagen: Tottenham Hotspur bereidt formeel bod voor op Arne Slot

Maandag, 22 mei 2023 om 11:55 • Wessel Antes • Laatste update: 12:06

Tottenham Hotspur gaat een formeel bod uitbrengen op Feyenoord-trainer Arne Slot, zo meldt The Athletic maandagochtend. Het doorgaans betrouwbare medium bevestigt het nieuws dat Slot op poleposition ligt bij the Spurs en weet zelfs dat Feyenoord op korte termijn een officieel bod kan verwachten. Slot ligt in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2025 vast, waardoor de Rotterdammers een gunstige onderhandelingspositie hebben.

Slot staat momenteel bovenaan de lijst bij Tottenham, dat verder Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) en Luis Enrique (clubloos) hoog heeft staan. The Atletic weet nog niet welk bedrag the Spurs op tafel gaan leggen, maar Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad liet daar maandagochtend via Twitter wel iets over los. De journalist stelt dat Feyenoord, wanneer Slot vertrekt, meer dan tien miljoen euro verlangt voor de oefenmeester. Ook denkt Gouka dat Slot, indien Feyenoord hem laat gaan, openstaat voor het avontuur in Londen.

Maandagochtend kwam De Telegraaf al met het nieuws dat Slots zaakwaarnemer, Rafaela Pimenta, volop inzet op een transfer naar Tottenham. Slot en zijn belangenbehartiger gaan dinsdag met algemeen directeur Dennis Kloese om tafel om te spreken over zijn toekomst. Laatstgenoemde was zondagochtend te gast in Goedemorgen Eredivisie, waarbij hij onthulde dat Tottenham zich nog niet officieel heeft gemeld. Volgens de berichtgeving van The Athletic gaat dat deze week wel gebeuren. Het lijkt erop dat Feyenoord hoog in de boom gaat zitten wat betreft de transfersom.

"Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan zo snel mogelijk duidelijkheid", zo besprak Slot de geruchten rondom zijn toekomst bij Feyenoord bij ESPN zondagmiddag. "Maar er zijn een aantal dingen duidelijk. Dat ik in de winterstop 'nee' heb gezegd tegen Leeds United en dat ik er alles aan wil doen om hier kampioen te worden. En dat ik nu of blijf, en als ik niet blijf, dan zal het voor Feyenoord ook hartstikke goed zijn. Mits er een vertrek aan de orde is, dan zal dat niet alleen goed zijn voor mij, maar ook voor Feyenoord. Maar het zou ook heel goed voor Feyenoord kunnen zijn als ik blijf. En dat zullen, denk ik, de komende weken wel uit gaan wijzen."