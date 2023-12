Spaanse media oordelen hard over Frenkie de Jong na declassering door Girona

De Spaanse kranten oordelen hard over onder meer Frenkie de Jong na de nederlaag van FC Barcelona tegen Girona. De Catalanen verloren de topper zondagavond met 2-4 en zagen de achterstand op de verrassende koploper van LaLiga daardoor oplopen tot zeven punten.

Mundo Deportivo is een van de kranten die kritiek uit op De Jong. De middenvelder wist Barça in het topduel niet bij de hand te nemen. Zijn optreden wordt zelfs ‘smakeloos’ genoemd. “Hoewel hij in de tweede helft wat meer initiatief wilde nemen, verspeelde hij te veel tijd aan te doorzichtige oplossingen, alsof de helft van de tegenstander verboden terrein voor hem was.”

Ook uit de krant kritiek op Robert Lewandowski, die stand na twintig minuten spelen weer in evenwicht bracht, maar in de slotminuten wedstrijd naliet om uit een vrije kopkans de 3-3 voor zijn rekening te nemen.

“De Poolse aanvaller faalde toen zijn ploeg hem het meeste nodig had. Ja, Barcelona kwam via Lewandowski op gelijke hoogte, maar na dat moment liet hij een slechte en onherkenbare versie van zichzelf zien. Lewandowski had de wedstrijd kunnen beslissen.”

Sport vond De Jong eveneens teleurstellen en beoordeelt het optreden van de Oranje-international tegen Girona met het rapportcijfer 5. “De Jong was wanhopig. Toen hij drukzette, deed niemand mee.” Marca geeft de controleur hetzelfde cijfer: “Hij staat niet ter discussie in de basiself van Xavi en is normaliter de perfectie zelve, maar hij was tegen Girona niet precies genoeg.”

De Jong stak de hand in eigen boezem na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Girona. “Het is onze eigen schuld”, concludeerde hij bij DAZN. “We hebben niet het niveau gehaald dat we moeten halen.”

“We zijn gewoon niet scherp geweest aan de bal. En vooral ikzelf niet.” De Jong erkende vervolgens dat de huidige achterstand van zeven punten op koploper Girona veel is. “Maar we verkeren niet in crisis. We hebben nog veel wedstrijden te gaan en zijn nog niet eens halverwege. Maar dit is zeker teleurstellend. Er zijn een hoop dingen die we moeten verbeteren en dan zien we wel of we ons terug kunnen knokken.”

