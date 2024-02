Spaanse media duiken meteen bovenop foto van Frenkie de Jong op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

De verdediger van Bayern München heeft de afgelopen dagen namelijk doorgebracht in Barcelona, zo lijkt het. Beelden daarvan zijn te zien op de Instagram-pagina van zijn goede vriend en voormalig ploeggenoot Frenkie de Jong.

De Instagram Story van Frenkie de Jong.

De beelden zijn voer voor Spaanse media, die het moment aangrijpen om de geruchten over een eventuele transfer naar Barcelona aan te wakkeren. Mundo Deportivo weet namelijk dat Rafaela Pimenta, die de belangen behartigt van De Ligt, een dag eerder een afspraak had met Deco.

