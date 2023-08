‘Schimmenspel’ rond crash bolide Ziyech; politie kan géén camerabeelden zien

Woensdag, 2 augustus 2023 om 20:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:09

Er is veel onduidelijkheid rond het ongeluk met de auto van Hakim Ziyech, zo blijkt des te meer uit de getuigenverklaringen die De Telegraaf woensdag publiceert. Zondagavond crashte de Rolls-Royce van de aanvaller van Chelsea in Amsterdam en hij bleek, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, in de buurt van het ongeluk te zijn geweest. Nu vertellen sommige getuigen dat Ziyech mogelijk met de bestuurder van plek is gewisseld, terwijl anderen het verhaal ontkrachten. De politie vertelt in gesprek met het dagblad dat Ziyech op dit moment niet aangemerkt kan worden als verdachte in de zaak.

Het incident vond plaats op zondagavond. Er vond toen een aanrijding plaats tussen twee auto's op de Willem Schoutenstraat in Amsterdam. In de buurt van het Rembrandtpark heeft de Rolls-Royce ‘zeer veel schade veroorzaakt’. Na de botsing reed de Rolls-Royce over een vol fietsenrek heen. Wat de totale schade precies is, is vooralsnog onduidelijk. Er is verder niemand gewond geraakt bij het ongeluk. Een buurtbewoner laat in gesprek met het Amsterdamse medium weten dat hij een 'harde klap' hoorde. De Telegraaf spreekt van een 'schimmenspel'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat weten ter plaatse een persoon te hebben aangetroffen die aangaf de auto te hebben bestuurd. “Deze persoon is op verdenking van rijden onder invloed meegenomen voor verhoor en geldt als verdachte in deze zaak.” Vervolgens is de politie in gesprek gegaan met meerdere getuigen, die vooralsnog geen honderd procent duidelijkheid geven.

“Eén van hen verklaart dat hij na de aanrijding heeft gezien dat iemand bij de Rolls-Royce wegrende”, vervolgt de woordvoerder. “Ook lezen wij – op voornamelijk sociale media – allerlei verhalen waarin een andere bestuurder wordt gesuggereerd. De verklaring van de getuige en de suggesties geven ons op dit moment niet voldoende gronden om iemand anders aan te merken als verdachte.”

“Als er sprake zou zijn geweest van een andere bestuurder, kan deze persoon worden verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. Dit strafbare feit in deze specifieke zaak, met alleen materiële schade, geeft de politie alleen niet de bevoegdheid om camerabeelden te vorderen. De opsporingsmiddelen zijn op basis van het gepleegde strafbare feit beperkt.”

De politie roept meerdere getuigen op zich te melden. “Zodra in het onderzoek nieuwe personen naar voren komen die mogelijk getuige zijn geweest, geïdentificeerd kunnen worden en duidelijk wordt dat zij nog niet met de politie gesproken hebben, dan worden ze uitgenodigd voor verhoor. Als mensen concrete informatie hebben, of camerabeelden, van een mogelijke andere bestuurder, roepen wij ze op zich te melden”, aldus de autoriteiten.