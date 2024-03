Santiago Gimenez gepasseerd bij Mexico; Feyenoord-spits uit frustratie

Santiago Gimenez zal de interland tussen Panama en Mexico (0-3 winst) snel willen vergeten. De populaire spits van Feyenoord werd door bondscoach Jaime Lozano het volledige Nations League-duel aan de kant gehouden. Gimenez moest wel enkele keren warmlopen, maar werd uiteindelijk teruggeroepen naar de bank. Daar schopte de Mexicaan uit frustratie tegen een dugout aan, wat overigens geen schade opleverde.

Gimenez is inmiddels zo groot in Mexico dat het een ding is wanneer hij niet speelt. Zijn teamgenoten wisten moeiteloos af te rekenen met Panama dankzij doelpunten van voormalig Ajacied Edson Alvarez (West Ham United), Julián Quiñones (Club América) en Orbelín Pineda (AEK Athene), maar dat kon de frustratie bij de teleurgestelde Gimenez niet drukken.

Nadat hij eerder diverse keren gefrustreerd in beeld werd gebracht door de televisiecamera’s, wist een toeschouwer vast te leggen hoe de spits na een tevergeefse warming-up met lood in de schoenen richting de dugout liep. Daar schopte Gimenez nog eens tegen de bank aan, om vervolgens teleurgesteld plaats te nemen naast enkele teamgenoten.

Santi Giménez SE QUEDA CON LAS GANAS de jugar ?????? El delantero del Feyenoord no fue requerido por Jaime Lozano para entrar al Panamá vs México y mostró su descontento al patear la banca ? ??: @TonoQuiroga #ElPresiEnTUDN | #NationsLeague pic.twitter.com/RBos3BlpPF — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2024

Waarom Gimenez de volledige wedstrijd aan de kant bleef is vooralsnog onbekend. In zijn laatste vijf wedstrijden namens Feyenoord wist de clubtopscorer nog driemaal te scoren. Het lijkt erop dat bondscoach Jaime Lozano de goaltjesdief wil prikkelen om een zomerse transfer te maken, daar de Mexicaanse keuzeheer zich meerdere keren uitsprak over zijn toekomst in De Kuip.

Vorige week deed Lozano wederom een aantal uitspraken over Gimenez tijdens een persmoment voor de Mexicaanse media. “Er zijn verschillende clubs die veel willen betalen komende zomer. Hij is enorm gegroeid. Wat ik denk, voel en een beetje met de club besprak, is dat het moeilijk zal zijn voor Santiago om lang bij deze club te blijven. Want er zijn meerdere clubs die veel zullen betalen aankomende zomer en die heel geïnteresseerd in hem zijn.”

Voor Mexico wacht zondagnacht een nieuw belangrijk duel in de CONCACAF Nations League. Door de zege op Panama plaatste het land van Gimenez zich voor de finale van het minitoernooi, waarin de Verenigde Staten de laatste horde is. Daarin hoopt de spits van Feyenoord wel minuten te maken namens zijn land.

Verenigde Staten - Jamaica 3-1

De andere halve finale, tussenen Jamaica, eindigde in 3-1. Met PSV’ers Malik Tillman in de basis en Ricardo Pepi als invaller beleefde de VS een lastige avond. Greg Leigh (kopbal) zette het bezoekende land al in de eerste minuut op voorsprong, waarna de Amerikanen gas bij moesten geven.

Het elftal van bondscoach Gregg Berhalter kwam pas in de zesde minuut van de blessuretijd langszij door een eigen doelpunt van Jamaica-aanvaller Cory Burke, die een hoekschop in het verkeerde doel knikte. In de verlenging werd niet Pepi, maar een andere invaller het goudhaantje. Coventry City-aanvaller Haji Wright bezorgde Team USA met een dubbelslag de overwinning.

