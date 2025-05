Sam Beukema is mysterieus over viering winst Coppa Italia: 'Ik kan dit eigenlijk niet vertellen, maar...'

Sam Beukema kijkt met een brede glimlach terug op de gewonnen Coppa Italia. Te gast in de YouTube-uitzending van Matchday laat de verdediger van Bologna weten de winst op AC Milan flink gevierd te hebben in Rome. Verder gaat Beukema kort in op zijn toekomstplannen.

Afgelopen week kreeg Beukema een basisplek in het elftal van trainer Vincenzo Italiano in de finale van de Italiaanse beker. In Rome bleek Bologna met 0-1 te sterk voor AC Milan, waardoor de club voor het in 51 jaar beslag legde op een hoofdprijs.

Te gast in de YouTube-show blikt Beukema in gesprek met Broederliefde kort terug op de perikelen rond de gewonnen finale. Over de details rond de festiviteiten wil de voormalig stopper van onder meer AZ overigens niets kwijt.

“Ik heb een aardige snee aan overgehouden aan de finale”, vertelt Beukema met een pleister op zijn hoofd. “Ik kreeg een elleboog van een teamgenoot. Toen keek ik naar mijn handen en shirt, alles was rood van het bloed. Ik kreeg een tulband om, maar het was het allemaal waard. Het was 51 jaar geleden dat Bologna een prijs had gewonnen.”

“Over hoe we het gevierd hebben, kan ik niet alles vertellen, maar we zijn zonder staf in Rome gebleven en hebben het daar gevierd. De dokters hadden het afgeraden vanwege die wond, maar ik heb toch wel een klein sappie gedaan”, knipoogt Beukema.

Verder geeft de verdediger aan nog niet te veel nagedacht te hebben over zijn nabije toekomst. “Natuurlijk krijg je af en toe dingen mee, maar mijn vader is ook mijn zaakwaarnemer en ik heb tegen hem gezegd: ‘Laat me gewoon focussen tot het einde van het seizoen.’”

“We hebben die beker nu gewonnen, dus nu is die druk er eindelijk een beetje vanaf. Ik denk dat ik nu en als ik weer naar Nederland ga, alles een beetje te horen ga krijgen. Maar ik heb het ook echt naar mijn zin bij Bologna, dus we gaan het zien”, besluit Beukema.