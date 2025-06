Eén Nederlands elftal-speler wordt ondanks 8-0 zege op Malta massaal uitgefloten door eigen fans

Het Nederlands elftal walste dinsdag hard over Malta heen. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman scoorde maar liefst acht keer in de Euroborg, waar Memphis Depay met zijn vijftigste interlandtreffer geschiedenis schreef. Toch was het niet alleen maar hosanna in Groningen.

Kort na rust maakte Oranje de vierde goal van de wedstrijd. Op aangeven van recordschrijver Memphis gleed Simons de bal knap langs Malta-doelman Henry Bonello.

Daarna achtte Koeman de tijd rijp om zijn derde wissel van de wedstrijd door te voeren, nadat de keuzeheer in de rust al Mats Wieffer en Noa Lang in de ploeg had gebracht.

Hij stoomde Wout Weghorst klaar voor een invalbeurt, die niet bepaald hartelijk begroet werd in de Euroborg. Terwijl sommigen in het stadion nog juichten na de goal van Simons, zwol het boegeroep en het gefluit steeds harder aan.

Toen de stadionspeaker de naam van Weghorst door de Euroborg liet galmen, werd de Ajax-spits getrakteerd op een massaal fluitconcert van het publiek in Groningen.

Het zal alles te maken hebben met de historische wedstrijd van de Amsterdammers in Groningen, waar Weghorst zelf de 1-2 maakte, maar zijn ploeg in de dying seconds de landstitel zag verspelen: 2-2.

Een aandeel in de overige vier Oranje-treffers had Weghorst niet. Malen (twee keer), Noa Lang en Micky van de Ven waren de overige namen die zich op het scorebord plantten.