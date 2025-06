'Ajax-spits Brian Brobbey zegt 'nee' tegen miljoenentransfer: club schakelt door'

Brian Brobbey heeft ‘nee’ gezegd tegen een transfer naar Como. Dat meldt Gianluca Di Marzio donderdagavond. De ploeg van trainer Cesc Fàbregas wilde zich dolgraag versterken met de 23-jarige spits van Ajax, maar kon niet op medewerking rekenen en schakelt dus door naar andere opties.

Waarom Brobbey niet openstaat voor een transfer naar Como, is niet bekend. Het is wel zo goed als zeker dat de geboren Amsterdammer deze zomer een stap gaat maken.

Ook Ajax staat open voor een vertrek van Brobbey, zo vertelde Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan onlangs. “Brobbey gaf aan dat hij het gevoel had dat het tijd werd voor een nieuwe omgeving.”

“Dat was hij heel sterk aan het overwegen. Ajax staat zoals we weten ook open voor een transfer van Brobbey. Die verkopen hem het liefst, ook omdat hij een oud en duur contract heeft”, aldus de Ajax-watcher.

Brobbey stond in januari in de nadrukkelijke belangstelling van West Ham United. Naar verluidt waren ook Tottenham Hotspur, Everton en Olympique Marseille geïnteresseerd. Die clubs wilden de fysiek sterke spits alleen huren met een optie tot koop en dat was voor Ajax onbespreekbaar.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal bleef zodoende bij de Amsterdammers. Brobbey kende een teleurstellend seizoen in de hoofdstad. De rechtspoot was in 44 wedstrijden goed voor slechts 7 goals en 6 assists. Brobbey ligt nog tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA.