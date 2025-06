Meer bekend over 'spanningen in relatie' Matthijs de Ligt en AnneKee

FBI Reality, het grootste juice-kanaal van Nederland, weet waar de spanningen in het huwelijk van Matthijs de Ligt en AnneKee de Ligt vandaan komen. Volgens het juice-kanaal trekt hij ‘het overdreven spiriwiri-gehalte’ (spirituele gehalte) van AnneKee niet langer. Verschillende gasten zouden bovendien niet blij zijn dat het huwelijksfeest in Italië is geannuleerd.

FBI Reality bracht woensdag naar buiten dat het feest op het laatste moment was geannuleerd ‘wegens spanningen in de relatie’. Honderden mensen die op het feest zouden komen kregen pas enkele weken geleden te horen dat het niet door zou gaan. Veel mensen hadden speciaal hun vakantie afgestemd op het feest en zijn teleurgesteld.

Dat komt omdat zij hun verblijf niet meer konden annuleren of omboeken. Volgens FBI Reality zitten influencer Kaj Gorgels en zijn partner en Joey Veerman en zijn partner momenteel in Italië. Die reis hadden zij speciaal geboekt voor het huwelijksfeest van De Ligt.

FBI Reality denkt te weten waar de spanningen in het huwelijk vandaan komen. “Blijkbaar zou Matthijs het overdreven ‘spiriwiri-gehalte’ van AnneKee niet langer trekken. Daar zou dus de crux zitten.”

Het juice-kanaal vindt het daarnaast veelzeggend dat ze beiden op een andere plek zitten op de dag waarop het trouwfeest plaats zou vinden. De Ligt verblijft momenteel namelijk in Barbados met Joshua Zirkzee.

