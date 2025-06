Quincy Promes gearresteerd

Quincy Promes is donderdag gearresteerd in zijn woning in Dubai. Dat meldt De Telegraaf. Volgens ingewijden is de profvoetballer aangehouden vanwege het uitleveringsverzoek van de Nederlandse justitie.

De advocaat van Promes heeft het nieuws bevestigd, maar wil verder niet reageren. “De arrestatie vond plaats in de woning van Promes, donderdag even na middernacht. De ex-international is overgebracht naar een detentiecentrum in Dubai”, schrijft John van den Heuvel.

“Als de arrestatie inderdaad verband houdt met het uitleveringsverzoek van Nederland, dan zal Promes onder begeleiding van de Koninklijke marechaussee worden overgevlogen naar ons land waar hij een straf van zevenenhalf jaar moet uitzitten”, aldus de misdaadjournalist.

Promes ging eerder deze week in gesprek met RTL Boulevard in op zijn situatie. ''Ik ga niet liegen dat ik Nederland erg mis en graag terug wil komen. Er wordt ook al heel vaak gezegd dat ik op de vlucht ben, maar ik probeer al een tijd contact te maken met justitie om het op te lossen'', zo verklaarde hij.

''Ik had te maken met contractuele verplichtingen naar mijn club Spartak Moskou. Toen ik erachter kwam dat mijn zaak liep in Nederland was ik al uitlandig, dus was het voor mij lastig om die keuze te maken en naar Nederland af te reizen. Ik kan niet in de hand bijten die me voedt op dat moment. Zo zit ik niet in elkaar.''

Voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude in 2020 kreeg Promes anderhalf jaar celstraf. Vanwege grootschalige drugshandel kwam daar nog eens een gevangenisstraf van zes jaar bij.

Promes weigerde overigens te zeggen dat hij schuldig is. ''Dat zijn inhoudelijke vragen waar ik geen uitspraak over kan doen, op advies van mijn advocaat.''