Matthijs de Ligt annuleert huwelijksfeest op laatste moment: 'Spanningen in relatie met AnneKee'

Matthijs de Ligt en zijn vrouw AnneKee de Ligt hebben hun trouwfeest in Italië op het laatste moment geannuleerd, zo weet het grootste juice-kanaal van Nederland, FBI Reality, te melden.



De verdediger van Manchester United en zijn vriendin trouwden vorig jaar al in Nederland. Voor deze zomer stond een groot trouwfeest op de planning in Italië.

Honderden mensen die op het feest zouden komen, kregen pas enkele weken geleden te horen dat het niet door zou gaan. Veel mensen hadden speciaal hun vakantie afgestemd op het feest en zijn teleurgesteld.

Het juicekanaal vraagt vervolgens om bevestiging aan de duizenden volgers, en krijgt die ook van een anonieme bron die was uitgenodigd. Ook meldt het kanaal dat het feest vanwege 'familieomstandigheden is geannuleerd’. “Er wordt gesuggereerd dat er spanningen in de relatie spelen”, wordt verder gemeld.

Na het nieuws over De Ligt duiken er foto’s op van de in Abcoude geboren voetballer op Barbados. De Ligt is daarop te zien samen met Joshua Zirkzee.

Van Zirkzee gaat momenteel op het internet een foto rond waarop hij dansend te zien is met schaars geklede dames. “Het is wachten op soortgelijke foto's van De Ligt”, schrijft het juice-kanaal daarbij.