Stadion in Helsinki houdt adem in: Finland - Polen onderbroken en iedereen naar binnen

Het duel tussen Finland en Polen in Groep G, waarin ook het Nederlands elftal zit, is dinsdagavond stilgelegd bij een 2-1 tussenstand. Arbiter João Pinheiro stuurde alle spelers die op het veld stonden tijdens het WK-kwalificatieduel naar binnen rond de zeventigste minuut.

De spelers van Polen hadden net de aansluitingstreffer van Jakub Kiwior (2-1) gevierd, toen Pinheiro maande het spel stil te leggen.

De scheidsrechter werd er vanaf de kant op geattendeerd dat een persoon acute medische hulp nodig had op de tribune. Het lijkt te gaan om een fan van Finland, al wordt dat niet geheel duidelijk op de beelden.

In de eerste minuten bleven de elftallen op het veld staan, maar na tien minuten werd iedereen gevraagd naar binnen te gaan vanwege het medische noodgeval.

Update:

Na ruim 40 minuten en een korte warming-up is de wedstrijd rond 23.00 uur Nederlandse tijd hervat. Ziggo Sport heeft laten weten dat het slachtoffer naar het ziekenhuis in Helsinki is gebracht en dat beide teams het eens zijn geworden over het uitspelen van de wedstrijd.