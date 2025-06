Danny Blind onthult live op tv van wie Ajax afscheid hoopt te nemen

Ajax hoopt dat een club zich gaat melden voor Carlos Forbs. Dat vertelt voetbalcommissaris Danny Blind woensdagavond bij Ziggo Sport. De 21-jarige Portugees kwam dit seizoen op huurbasis uit voor Wolverhampton Wanderers, dat de koopoptie niet lichtte. De Amsterdammers hopen hem deze zomer alsnog definitief van de hand te doen.

The Wolves hadden Forbs voor ongeveer veertien miljoen euro moeten overnemen als hij tien keer in de basis zou starten. De pijlsnelle linkspoot kwam bij lange na niet aan dat aantal.

Forbs kwam in totaal in elf wedstrijden in actie voor Wolves, waarvan slechts één duel als basisspeler. De Engelsen besloten de optie dan ook niet te lichten en hem terug te sturen naar Ajax.

Maar in de Johan Cruijff ArenA lijkt Forbs niet te hoeven rekenen op speelminuten onder John Heitinga. Blind, die als voetbalcommissaris in de RvC van de Amsterdammers zit, vertelt bij Ziggo Sport dat Ajax hoopt op een definitief afscheid.

“Hij heeft daar te weinig gespeeld en komt terug naar Ajax met een contract. Dat zijn de verplichtingen, maar in principe hoop je dat er een club voor hem komt”, aldus de vader van Daley Blind.

Forbs kwam in de zomer van 2023 voor veertien miljoen euro over van Manchester City, maar wist in zijn eerste seizoen in Amsterdam niet uit te groeien tot een vaste waarde. De verbintenis van de Portugees loopt nog door tot medio 2028.