Feyenoord neemt per direct afscheid van 53-voudig international

Ibrahim Afellay gaat zijn trainerscarrière buiten Feyenoord vervolgen. Via de officiële clubwebsite nemen de Rotterdammers afscheid van de Utrechter, evenals twintig andere vertrekkende medewerkers.

De 39-jarige Afellay was ruim twee jaar werkzaam op Varkenoord. In het afgelopen seizoen was hij assistent-trainer bij Feyenoord Onder 19.

Het is onbekend waarom Afellay vertrekt bij Feyenoord. Hij combineerde de functie met zijn werkzaamheden als analist bij de NOS.

De voormalig middenvelder is wel nog in dienst als assistent-trainer van Nederland Onder 19. Deze zomer neemt het beloftenelftal deel aan het jeugd-EK in Roemenië.

In totaal zwaait de Feyenoord Academy 21 medewerkers uit. Ook Koen Stam, die vertrekt naar VfL Wolfsburg, wordt bedankt op de clubwebsite.

Afellay speelde als voetballer nooit voor Feyenoord. Robin van Persie haalde de 53-voudig international in 2023 binnen als zijn rechterhand.

Toen Van Persie naar sc Heerenveen vertrok, nam hij meerdere Feyenoorders mee. Afellay bleef echter op Varkenoord actief.