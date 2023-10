Routinier met veel Europese ervaring zonder club: ‘Hoop op iets in Nederland’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 14:38 • Wessel Antes

Diego Biseswar is nog altijd transfervrij en staat open voor een terugkeer in Nederland, zo laat de 35-jarige Amsterdammer weten te gast in Fresia & Milan parkeren de bus. Afgelopen zomer kwam er een einde aan het Griekse avontuur van Biseswar bij Paok Saloniki, voor wie hij sinds 2016 liefst 251 officiële wedstrijden (27 doelpunten, 41 assists) speelde. Voor zijn kinderen keerde de Surinaams international deze zomer terug naar zijn geboorteland.

Biseswar heeft zijn schoenen nog niet aan de wilgen gehangen. “Officieel nog niet. Ik heb nog niets gepost over stoppen, want ik zou graag nog door willen spelen. Helaas zijn de opties niet breed.”

Het jeugdproduct van Ajax en Feyenoord weet goed wat hij wil. “Het liefst zou ik nu in Nederland een club vinden, omdat we met het gezin terug zijn. De kinderen gaan hier naar school. Ik hoop dat een Nederlandse club meekijkt en mij op wil pikken.”

Biseswar denkt nog goed mee te kunnen in het Nederlandse voetbal. “Mijn niveau? Ik denk toch nog wel in de middenmoot van de Eredivisie. Ik speel met Suriname nog veel wedstrijden en doe het redelijk goed, dus ik hoop toch wel op een middenmoter uit de Eredivisie. Daarboven zou ik niet snel meer doen, want dan komt er toch wel weer veel druk bij kijken.”

De aanvallende middenvelder annex buitenspelers staat ook open voor kleinere clubs. “De onderkant van de Eredivisie is ook een optie, dan komt er een ander soort druk bij kijken, maar daar ben ik wel voor bestemd. Ik vind het leuk om jonge spelers te helpen”, aldus Biseswar, die 45 wedstrijden Europees voetbal op zijn palmares heeft staan. In Nederland speelde hij in de hoofdmacht van Feyenoord, De Graafschap en Heracles Almelo.

Biseswar begrijpt niet dat hij nog geen uitdaging in Nederland heeft gevonden. “Blijkbaar is het niet zo makkelijk.” Buiten de landsgrenzen heeft hij wel aanbiedingen gehad. “Er komen opties voorbij. Middenmoters uit Turkije, opties in Griekenland, zelfs de tweede divisie daar. Plekken waar ik momenteel niet naar toe wil.”

Biseswar heeft wel contact gehad met drie clubs. “Dat was aan het begin van de zomer. Met Fortuna Sittard, PEC Zwolle en volgens mij Almere City. Dat hield ik toen een beetje af, omdat ik liever in het buitenland wilde blijven. Toen hebben zij andere spelers gekocht en nu is er geen plek meer voor deze jonge artiest”, grapt Biseswar, die bij PAOK, de bijnaam artiest kreeg van de fans.

De routinier zegt niet veel eisen te hebben. “Nee joh, helemaal niet! Een paar seizoenkaarten voor de familie, maar verder heb ik niet zoveel eisen. Ik wil gewoon lekker voetballen. Voor mij is spelen het belangrijkst. Ik heb nog altijd plezier in het voetbal en daar draait het om.”