Romano komt met verrassend nieuws: Vranckx alsnog op weg naar PSV

Maandag, 14 augustus 2023 om 22:54 • Wessel Antes • Laatste update: 23:11

PSV gaat Aster Vranckx deze week alsnog presenteren, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond op Twitter. Volgens de Italiaanse journalist naderen de Eindhovenaren een akkoord over de twintigjarige middenvelder van VfL Wolfsburg. De onderhandelingen zouden zich in de afrondende fase begeven en Vranckx wil dolgraag aansluiten bij de selectie van Peter Bosz. Over een transfersom laat Romano zich niet uit in zijn laatste update.

Voor de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff schaal tegen Feyenoord (0-1) bevestigde technisch directeur Earnest Stewart dat PSV hoopt op de komst van Vranckx, al was een transfer volgens de leidsman nog niet aan de orde. “Het is een speler waar we wel oren naar hebben.” Vervolgens was men in Wolfsburg verontwaardigd over de publiekelijke uitspraken van Stewart. “Bij VfL is het een regel dat wij niets naar buiten brengen over spelers die bij een andere club onder contract staan. Als mijn collega uit Eindhoven informatie nodig heeft over Aster, dan kan hij mij bellen in plaats van de media te zoeken”, aldus technisch directeur Marcel Schäfer tegenover Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

Daarna was het lange tijd stil rondom Vranckx en PSV. Diverse buitenlandse media meldden dat de Eindhovenaren waren overgeschakeld op Bologna-middenvelder Jerdy Schouten, omdat de vraagprijs voor Vranckx de Brabanders te gortig was. Door de berichtgeving van Romano lijkt het erop dat PSV bereid is om risico’s te nemen deze transferzomer. Mogelijk wil Stewart zowel Vranckx als Schouten losweken. Beide spelers zien een overstap naar het Philips Stadion wel zitten.

Nu Wolfsburg zelf bijna rond is met Stade Rennes-middenvelder Lovro Majer zijn de Duitsers bereid Vranckx te laten vertrekken. De fysiek sterke controleur zou in zijn contract een gelimiteerde afkoopsom van 12 miljoen euro hebben staan. Eerder deze zomer gaf PSV behoorlijke transfersommen uit aan aanvallers Noa Lang en Ricardo Pepi. Jerdy Schouten zou woensdag gaan tekenen in Eindhoven en ook Vranckx kan deze week dus al PSV’er worden. Indien de middenvelders zich definitief verbinden aan de Johan Cruijff Schaal-winnaar stijgen de totale uitgaven van PSV deze transfersom naar rond de 50 miljoen euro.