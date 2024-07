Dit zijn alle 39 dispensatiespelers die deelnemen aan de Olympische Spelen

Toen het Nederlands Olympisch voetbalelftal in 2008 voor het laatst deelnam aan de Spelen, gingen Kew Jaliens, Gerald Sibon en Roy Makaay mee als dispensatiespelers in het elftal van trainer Foppe de Haan. Deze zomer ontbreekt Oranje in Frankrijk, maar nemen andere landen genoeg ervaren krachten mee om de jonge elftallen te leiden. Voetbalzone voorziet u van een overzicht!

Frankrijk

Thierry Henry, icoon van, staat deze zomer voor de groep bij het Olympische elftal van Frankrijk. Waar Henry had gehoopt op de aanwezigheid van Kylian Mbappé, moet de levende legende het deze zomer doen met twee andere ervaren spitsen. Aanvoerder Alexandre Lacazette (33, Olympique Lyon) en Jean-Philippe Mateta (27, Crystal Palace) moeten voor de Franse doelpunten zorgen. Loïc Badé (24, Sevilla) is opgeroepen om de defensie te versterken.

Guinee

Trainer Kaba Diawara heeft voor de Olympische Spelen drie ervaren middenvelders bij zijn selectie gehaald. Voormalig Liverpool-controleur Naby Keïta (29) is daarbij de bekendste naam. De rechtspoot is tegenwoordig contractspeler van Werder Bremen en draagt in Parijs de aanvoerdersband namens zijn land. Amadou Diawara (27) en Abdoulaye Touré (30), defensieve middenvelders van respectievelijk Anderlecht en Le Havre, completeren het trio.

Nieuw-Zeeland

De Engelse trainer Darren Bazeley van Nieuw-Zeeland maakt ook gebruik van dispensatiespelers. De 35-jarige verdediger Michael Boxall van Minnesota United is veruit de oudste speler in zijn selectie. Met middenvelders Joe Bell (25, Viking FK) en Sarpreet Singh (25, clubloos) kiest Bazeley verder voor twee vrij jonge dispensatiespelers in zijn selectie. Overigens is NAC-middenvelder Matthew Garbett (22) ondanks zijn leeftijd aanvoerder van het gezelschap.

Verenigde Staten

Walker Zimmerman (31, Nashville SC), Miles Robinson (27, FC Cincinnati) en Djordje Mihailovic (25, Colorado Rapids) zijn deze zomer metmeegereisd naar Frankrijk om de jonge talenten aan te sturen. Laatstgenoemde naam springt daarbij het meest in het oog, daar Mihailovic kortstondig actief was in de Eredivisie. Bij AZ wist de middenvelder geen potten te breken, maar terug in de Major League Soccer laat de technicus zich wekelijks zien. Marko Mitrovic is overigens de trainer van het stel.

Alexandre Lacazette, de grote ster in Groep A.

Argentinië

Trainer Javier Mascherano heeft in zijn selectie een plaatsje ingeruimd voor Nicolás Otamendi (36, Benfica), met wie hij 48 keer op het veld stond tijdens een A-interland. Ajax-keeper Gerónimo Rulli (32) mag het Argentijnse doel verdedigen, terwijl Julián Álvarez (24, Manchester City) is meegenomen om de doelpunten te verzorgen. Onlangs wist dit trio nog beslag te leggen op de Copa América.

Irak

Irak wist het openingsduel met Oekraïne (2-1) woensdag winnend af te sluiten. Met Saad Natiq (34, Al-Quwa Al-Jawiya), Ridha Fadhil (25, Amanat Bagdad) en Aymen Hussein (28, Al-Khor) herbergt de selectie drie dispensatiespelers die actief zijn in het Midden-Oosten. Spits Hussein speelde tot dusver al 72 A-interlands namens Irak, waarin hij goed was voor 27 doelpunten en 3 assists.

Marokko

Wereldster Achraf Hakimi (25), een van de sterkhouders van Paris Saint-Germain, wilde per se als aanvoerder van Marokko naar de Spelen van Parijs. Verder heeft trainer Tarik Sektioui gekozen voor doelman Munir El Kajoui (35, Renaissance de Berkane) en aanvaller Soufiane Rahimi (28, Al-Ain). Laatstgenoemde was tijdens het gewonnen openingsduel met Argentinië (1-2) tweemaal trefzeker.

Oekraïne

Oekraïne is het eerste land in deze lijst dat geen gebruik maakt van het maximaal aantal dispensatiespelers. LASK Linz-verdediger Maksym Taloverov (24) is de oudste speler in de Oekraïense selectie voor de Olympische Spelen. De reusachtige verdediger van 1,96 meter heeft overigens ook al vier A-interlands achter zijn naam staan. Middenvelder Dmytro Kryskiv (23, Shakhtar Donetsk) is eveneens geboren voor 1 januari 2001 en telt mee als dispensatiespeler.

Achraf Hakimi (links) wilde per se met Marokko naar de Spelen.

Dominicaanse Republiek

Junior Firpo (27, Leeds United) vertegenwoordigt opde helft (5 miljoen euro) van de totale selectiewaarde (10 miljoen euro) van de Dominicaanse Republiek op de Olympische Spelen. De overige dispensatiespelers zijn voor de meeste voetballiefhebbers vrij onbekend: ook verdediger Luiyi de Lucas (29, AEL Limassol) en Heinz Mörschel (26, clubloos) ontvingen een oproep voor het prestigieuze eindtoernooi in Frankrijk.

Egypte

Oezbekistan

Middenvelder Mohamed Elneny (32) liep begin deze zomer uit zijn contract bij Arsenal, na liefst 161 wedstrijden te hebben gespeeld als. Die ervaring kan Egypte deze zomer goed gebruiken op de Olympische Spelen. Elneny heet overigens nog twee A-interlands nodig om in de ‘Club van 100’ terecht te komen. Ahmed Sayed (28, Zamalek), beter bekend als Zizo, is de tweede en laatste dispensatiespeler in de Egyptische selectie.

Aanvoerder Eldor Shomurodov is de absolute blikvanger in de selectie van Oezbekistan. De 29-jarige spits staat sinds 2021 onder contract bij AS Roma. Als A-international weet Shomurodov een behoorlijk moyenne neer te zetten, want in 73 interlands was hij goed voor 40 doelpunten en 11 assists. Verdediger Khusniddin Alikulov (25, Caykur Rizespor) is de tweede en laatste dispensatiespeler in de selectie van Oezbekistan.

Spanje

Spanje maakt net als Oekraïne gebruik van vrij jonge dispensatiespelers. Juan Miranda (24, Bologna), Abel Ruiz (24, Girona) en Sergio Gómez (23, Real Sociedad) zijn door trainer Santi Denia opgeroepen voor de Olympische Spelen. Toevalligerwijs tekenden deze spelers allen bij een nieuwe club eerder deze maand.

De clubloze Mohamed Elneny krijgt deze zomer een mooi podium om zich in de kijker te spelen.

Israël

Shon Goldberg (29, Maccabi Haifa) en aanvoerder Omri Gandelman (24, KAA Gent) zijn deze zomer de dispensatiespelers van Israël op de Olympische Spelen. Voor hun clubs is dat een behoorlijke domper, daar Maccabi Haifa en Gent deze week in actie komen tijdens de voorrondes van de Conference League. Israël kwam tijdens het openingsduel met Mali niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Japan

Japan heeft er als enige land voor gekozen om geen enkele dispensatiespeler mee te nemen naar Frankrijk. Trainer Go Oiwa maakt deze zomer gebruik van een jonge groep spelers, van wie twee man ervaring heeft in de Eredivisie. Shunsuke Mito en Koki Saito zijn beiden van de partij bij Japan.

Mali

Salma Jiddou (24, ES Sétif) en Demba Diallo (23, Manisa FK) zijn als dispensatiespelers opgenomen in de selectie van Mali. Jiddou is een creatieve aanvallende middenvelder, die een deel van zijn jeugdopleiding genoot bij AS Monaco. Diallo werd door Manisa gescout in Mali en is nu al drie seizoenen actief als vleugelspeler op het tweede niveau van Turkije.

Paraguay

Gatito Fernández (36, Botafogo) is deze zomer de oudste speler op de Olympische Spelen. De doelman speelde in het seizoen 2011/12 op huurbasis voor FC Utrecht, maar wist allesbehalve te overtuigen. In Brazilië heeft Fernández zich de afgelopen jaren bewezen als uitstekende clubkeeper. Verder heeft Paraguay een plaatsje ingeruimd voor aanvoerder Fabián Balbuena. De middenvelder speelde in het verleden voor West Ham United, maar staat inmiddels al jaren onder contract bij het Russische Dinamo Moskou.

