Rijkaard kruipt in de huid van Mislintat voor vacante trainerspositie bij Ajax

Woensdag, 24 mei 2023 om 07:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:54

Als het aan Frank Rijkaard ligt, krijgt John Heitinga het vertrouwen om ook na dit seizoen de scepter te zwaaien bij Ajax. Dat vertelt de oud-voetballer in gesprek met De Telegraaf. Rijkaard was zelf van 1980 tot 1987 en van 1993 tot 1995 speler van Ajax, maar had nooit de eindverantwoordelijkheid in Amsterdam. "Met de komst van Heitinga zijn de resultaten in eerste instantie verbeterd. Mijns inziens heeft hij het goed gedaan."

Rijkaard is van mening dat Heitinga beloond moet worden voor het feit dat hij halverwege het seizoen is ingestapt na het ontslag van Alfred Schreuder. "John is dat risico aangegaan", aldus de oud-trainer van Barcelona en Oranje. "Als een trainer er door beslissingen uit het verleden al op een moeilijk moment instapt, vind ik niet – zelfs nooit – dat je hem goed kunt beoordelen op een half seizoen. Dus wat mij betreft, verdient hij het als kind van de club om als hoofdtrainer aan een nieuw seizoen te beginnen."

Wel adviseert Rijkaard Heitinga om er goed over na te denken, mocht de club met hem door willen. "Als ik John was, zou ik het alleen doen wanneer de juiste voorwaarden kunnen worden gecreëerd. Denk aan een goed contact met en dezelfde visie als de technisch directeur (Sven Mislintat, red.) en dat hij de beschikking krijgt over een goede, sterke technische staf om hem te ondersteunen. Verder moet de selectie met gerichte aankopen kunnen worden versterkt en moet John weten welke financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn."

Mocht Heitinga door Mislintat worden benoemd tot nieuwe hoofdtrainer van Ajax, dan staat hem volgens Rijkaard een zware taak te wachten. "Rekening houdend met het feit dat er misschien spelers zullen weggaan, wordt het een geweldige uitdaging om het Ajax-publiek weer volop tevreden te krijgen. Maar nogmaals, ik hoop voor John dat hij die kans gaat krijgen van de Ajax-top!", sluit de Europees kampioen af.