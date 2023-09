Reiziger kent geen genade voor Gravenberch; drie debutanten bij Jong Oranje

Vrijdag, 22 september 2023 om 15:31 • Bart DHanis • Laatste update: 15:47

Michael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Voor de EK-kwalificatieduels met Georgië en Gibraltar zijn 28 namen opgeroepen. Onder meer Jong AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro maakt zijn debuut in de voorselectie van Jong Oranje. Ook Ian Maatsen, die afgelopen interlandperiode nog bij het grote Oranje meedeed, zit nu bij de voorselectie van Reiziger.

Verder heeft Reiziger plaats voor nog twee debutanten. Myron van Brederode (AZ) en Niek Schiks (Jong PSV) zijn voor het eerst uitverkozen. Een naam die enigszins opvallend ontbreekt, is die van Ryan Gravenberch. De 21-jarige middenvelder van Liverpool meldde zich vorige interlandbreak af om zich op Liverpool te focussen. Dat is hem nu dus duur komen te staan.

#JongOranje’s provisional squad! ??° Two away games in October: ???????? (12/10) & ???????? (17/10)#TheNextUp #NothingLikeOranje pic.twitter.com/P0V4U58MP3