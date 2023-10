Real waant zich zeker van komst Mbappé: ‘Hij is geboren om voor ons te spelen’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 06:57 • Wessel Antes • Laatste update: 09:09

José Manuel Otero, lid van de bestuursraad van Real Madrid, weet zeker dat Kylian Mbappé de overstap naar de Koninklijke gaat maken. Dat vertelde de bestuurder te gast op een Twitch-kanaal. De 24-jarige superster beschikt bij Paris Saint-Germain over een aflopend contract en kan volgende zomer transfervrij tekenen in het Santiago Bernabéu.

Waar Mbappé zich eerder nog liet verleiden tot een langer verblijf in Parijs, is Otero er nu zeker van dat de 71-voudig international van les Bleus voor Real gaat spelen. “Mbappé is nog een jonge jongen en ze overspoelden hem bij PSG met geld. Toen maakte hij een keuze.”

Otero zegt dat er zaken zijn veranderd. “Als je het hem vandaag vraagt en hij is eerlijk, dan zal Mbappé ook zeggen dat hij spijt heeft van die keuze. Hij had nu al gelukkig kunnen zijn in Madrid.” Bij Real werkt Otero nauw samen met president Florentino Pérez, die ervan droomt om Mbappé aan te trekken.

Real weigerde PSG een exorbitante transfersom te betalen voor Mbappé. Otero is achteraf blij met die keuze. “Het bedrag dat we nu moesten betalen voor Mbappé was ook ongelofelijk. Daarom was het niet logisch om Mbappé een jaar eerder te halen, ook al misten we nu iemand op de positie van Benzema.” Volgens Transfermarkt is Mbappé samen met Erling Braut Haaland momenteel de meest waardevolle speler ter wereld: 180 miljoen euro.

Komende zomer zijn er volgens Otero minder beren op de weg. “Als we afgelopen zomer één stap verkeerd hadden gezet, dan was er een reactie gekomen vanuit Parijs. Wij als Real weten precies wat we kunnen doen en wat niet. Ik vertrouw er nu op dat hij transfervrij de overstap maakt. Mbappé is geboren om voor Real te spelen!”

Mbappé maakt er al jaren geen geheim van dat Real zijn droomclub is. Foto’s van zijn kinderkamer met posters van de Koninklijke en Cristiano Ronaldo zijn overal te vinden op het internet. Met een transfer kan hij zich voegen bij de Franse enclave van Real, dat met Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga al drie landgenoten van Mbappé onder contract heeft staan.

Tegelijkertijd zou er een einde komen aan een tijdperk. Mbappé speelt al sinds 2018 voor PSG, dat hem destijds voor 180 miljoen euro overnam van AS Monaco. Sindsdien speelde hij 269 wedstrijden voor de vermogende grootmacht, waarin hij goed was voor 220 doelpunten en 98 assists. Met PSG won Mbappé vijfmaal de landstitel, driemaal de Franse beker, driemaal de Franse Supercup en tweemaal de Franse League Cup.