Real Madrid heeft genoeg gezien en laat Eden Hazard deze maand vertrekken

Zaterdag, 3 juni 2023 om 20:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:33

Real Madrid en Eden Hazard gaan uit elkaar. De club maakt bekend dat er een akkoord is gesloten met de Belg over de afwikkeling van zijn tot medio 2024 doorlopende contract. Hazard gaat de club eind deze maand officieel verlaten. Zo komt er een einde aan het ongelukkige huwelijk tussen Hazard en Real Madrid. De periode van de vleugelaanvaller in de Spaanse hoofdstad wordt vooral gekenmerkt door blessureleed en zijn geringe aantal speelminuten.

Hazard kwam in de zomer van 2019 over van Chelsea, maar een succes is zijn avontuur bij de Koninklijke allerminst gebleken. De voormalig Speler van het Jaar in de Premier League kwakkelde sinds zijn komst naar Madrid zeer regelmatig met blessures, waardoor een vaste basisplaats er vrijwel nooit in zat. De Waal kwam 76 keer in actie voor de club en was daarin goed voor 7 treffers en 12 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat Hazard zich nu gaat buigen over zijn toekomst. Zo is het mogelijk dat Hazard een nieuwe club vindt, al bestaat er ook de optie voor hem om met pensioen te gaan. De eens zo lenige vleugelspeler kampte mede door zijn blessures met overgewicht en staat ook niet bekend als trainingsbeest. Wat de toekomst gaat uitwijzen, is nu dus nog onbekend. Wel is duidelijk dat Real Madrid flink was salariskosten bespaart. Naar verluidt verdiende Hazard een kleine vijf ton per week in het Santiago Bernabéu.

In zijn statement bedankt Real Hazard voor de bewezen diensten. De aanvaller maakte deel uit van de selectie die onder meer eenmaal de Champions League won en twee Spaanse landstitels. De bijdrage van Hazard in het winnen van die prijzen bleef echter beperkt. Hazard kampte uiteindelijk met negentien verschillende blessures in Madrid. De 126-voudig international liet na de gewonnen Copa del Rey-finale tegen Osasuna (2-1) tegenover Cadena COPE nog weten zijn contract uit te willen dienen. "Ik wil spelen, maar ik weet dat dat moeilijk is. Ik moet hard werken en hoop dan meer te spelen."