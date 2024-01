Raakt Lionel Messi Gouden Bal kwijt? PSG pleegde mogelijk fraude

In Frankrijk is een onderzoek gaande naar mogelijke fraude door Paris Saint-Germain bij de verkiezing van de Ballon d'Or in 2021, zo schrijft Le Monde. De ereprijs werd gewonnen door Lionel Messi, maar mogelijk moet de Argentijn afstand doen van zijn titel.

Volgens een lopend onderzoek werd er door Paris Saint-Germain gelobbyd voor Messi om de trofee in ontvangst te nemen, zo schrijft bovengenoemde krant. Hoofdpersoon in de zaak lijkt Pascal Ferré, toenmalig hoofdredacteur van het tijdschrift dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de Ballon d'Or.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Oorspronkelijk richtte het onderzoek zich op mogelijke belastingontduiking bij de transfer van Neymar in 2017 naar PSG. De club zou daarbij hulp hebben gekregen van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin.

Ook werd onderzoek gedaan naar de Qatarese president Nasser Al-Khelaïfi. Dat onderzoek resulteerde in de aanklacht van zes hoofdrolspelers, onder wie communicatiedirecteur Jean-Martial Ribes.

Ribes, die op 1 december vorig jaar werd aangeklaagd wegens 'corruptie en beïnvloeding', zou nadrukkelijk hebben gelobbyd om Messi de Gouden Bal te bezorgen. Zo regelde hij wedstrijdkaartjes voor Ferré en betaalde hij de reis en het verblijf naar het WK voor clubteams in Qatar.

Lewandowski

De Gouden Bal-winst van Messi was niet geheel onomstreden, daar Robert Lewandowski dat jaar een record aantal doelpunten maakte voor Bayern München: 58 stuks. Messi kende daarentegen een moeizame start bij PSG.

Lewandowski werd dat jaar wel onderscheiden met de Gerd Müller-trofee voor de beste spits van het jaar. Die prijs werd destijds voor het eerst uitgereikt. Onder meer Bayern-icoon Lothar Matthäus sprak zijn ongeloof uit dat de prijs naar Messi ging en niet naar Lewandowski.

"Ik begrijp de wereld niet meer na deze verkiezing. Met alle respect voor Messi en de andere genomineerden, maar de enige die de prijs verdient, is Lewandowski", aldus Matthäus in Duitse media.

Het was voor Messi de zevende keer dat hij werd gekroond tot wereldvoetballer van het jaar. Inmiddels staat de teller op acht Gouden Ballen, daar hij de meest recente verkiezing won. Cristiano Ronaldo volgt met vijf titels.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties