PSV wil dolgraag verder met vier spelers, waaronder André Ramalho

PSV hoopt het aflopende contract van André Ramalho (32) te verlengen, zo schrijft journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Zodoende kan de Braziliaanse mandekker ervoor kiezen om te blijven in het Philips Stadion, al kan hij volgens zijn management rekenen op interesse van andere clubs. Daarnaast hoopt PSV Walter Benítez, Jordan Teze en Olivier Boscagli langer te binden.

Ramalho, wiens contract via de gebruikelijke weg op 1 april formeel is opgezegd, kan volgens Elfrink ‘op nieuwe voorwaarden’ bijtekenen bij PSV. “Betrouwbare bronnen rond Ramalho bevestigen dat PSV door wil met de 32-jarige Braziliaan, die dit seizoen gewoon basisspeler bij PSV was.”

“PSV vindt de Braziliaan van groot belang door zijn leidende rol in de spelersgroep, maar vooral ook als eventuele back up of concurrent voor een nieuweling in de toekomst”, weet Elfrink. Volgens de journalist gaat PSV vanwege het naderende vertrek van huurling Armel Bella-Kotchap zeer waarschijnlijk de transfermarkt op voor een centrale verdediger.

Daarbij zijn meerdere namen een optie. “Het is niet ondenkbaar dat de komende weken bijvoorbeeld Zeno Debast van Anderlecht weer in beeld komt, of de in Portugal spelende Jeremiah St. Juste. Dat Philippe Sandler van NEC al concreet in beeld zou zijn, is nog geen uitgemaakte zaak.”

Elfrink weet nog niet of Ramalho ingaat op het aanbod van PSV, dat ook hoopt te verlengen met een aantal spelers die tot medio 2025 vastliggen. “De komende weken blijkt naast Ramalho hoe de toekomst van bijvoorbeeld Jordan Teze, Olivier Boscagli en Walter Benítez eruit komt te zien.”

“Bekend is dat PSV graag verder wil met hen, maar het kan ook zijn dat zij hun goede seizoen willen verzilveren in de vorm van een transfer naar een buitenlandse club.” De contracten van Armando Obispo, Mauro Júnior, Tygo Land en Luuk de Jong lopen eveneens in 2025 af.

Naast Ramalho werden de contracten van Boy Waterman (40) en Shurandy Sambo (22) begin april formeel opgezegd. Laatstgenoemde is volgend seizoen alweer onder de pannen en gaat aan de slag bij het Engelse Burnley.

