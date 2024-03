PSV-verdediger Armando Obispo zakt door het ijs: ‘Meer een last dan een lust’

Armando Obispo heeft vrijdagavond geen goede indruk achtergelaten tijdens het gewonnen uitduel van PSV met Go Ahead Eagles (0-1). De 25-jarige verdediger kreeg in Deventer zijn tweede basisplaats van het seizoen als vervanger van de geschorste André Ramalho. Hoewel PSV de nul wist te houden, kan Obispo na de wedstrijd rekenen op behoorlijk wat kritiek.

Voetbal International geeft Obispo een 5,5 voor zijn optreden in de Adelaarshorst, het laagst uitgedeelde cijfer aan de Eindhovenaren. “Voor Armando Obispo werd zijn eerste basisplaats van het seizoen een ongelukkige rentree. De verdediger verving de geschorste André Ramalho en kreeg kort voor tijd een tweede gele kaart, waardoor zijn team met tien man verder moest.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad haalde de linkspoot na de wedstrijd kort aan in een bericht op X. “PSV rondde matig af en Obispo had het moeilijk.” Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad was op hetzelfde medium nog harder voor de PSV’er. “Obispo. Niet voor het eerst meer een last dan een lust voor zijn elftal.”

Bosz woedend

PSV-trainer Peter Bosz sprak na afloop van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en zijn elftal uitgebreid over Obispo, maar dat ging niet over zijn spel. De succescoach maakte zich boos over de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie om Obispo van het veld te sturen.

Bosz is van mening dat hij Obispo niet eerder had moeten wisselen, om de verdediger in bescherming te nemen. “Nee man, dat was toch helemaal geen rode kaart? Het is toch schandalig? Ach man, hou op. Verschrikkelijk.”

De trainer van PSV ging tijdens de persconferentie lang door over het bewuste moment. “Nee natuurlijk was het geen rode kaart. Hoe kan hij (Makkelie, red.) daar in hemelsnaam de tweede gele kaart voor geven? Ga maar eens goed kijken, het is echt verschrikkelijk.”

Weinig minuten

Obispo kwam dit seizoen pas 210 minuten in actie namens PSV, verdeeld over 8 optredens. De centrumverdediger moest een groot deel van de eerste seizoenshelft missen wegens een zware knieblessure. Obispo, die in Eindhoven nog tot medio 2025 vastligt, is volgensnog zo’n 4,5 miljoen euro waard.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties