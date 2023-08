PSV vreest voor niet te weigeren bod; management sluit vertrek niet uit

Woensdag, 16 augustus 2023 om 22:26 • Jonathan van Haaster

Het is nog zeer de vraag of Johan Bakayoko ook na de zomer actief is voor PSV. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International melden dat de Belg, die nog tot medio 2026 vastligt in het Philips Stadion, op de radar staat van clubs uit verschillende topcompetities. Rik Elfrink van het ED schrijft dat de 'knieën toch gaan bibberen' als er een bod komt van ruim boven de dertig miljoen euro.

Bakayoko ontpopt zich steeds meer tot bepalende speler bij PSV en heeft inmiddels ook al vier interlands voor België achter zijn naam staan. De lijst met clubs die interesse hebben in de vleugelspeler wordt steeds langer, terwijl de bedragen die binnenkomen bij zijn management steeds hoger worden. VI vroeg Bakayoko na het thuisduel met Sturm Graz of hij dit seizoen zou blijven in het Philips Stadion en die vraag beantwoorde hij bevestigend. De aanvaller liet bij het ED zelfs weten 'natuurlijk' te blijven, maar dat is nog zeer de vraag. Ook het management van Bakayoko verwacht dat het nog een spannende transferperiode wordt en dat een vertrek niet uit te sluiten is.

Burnley toonde onlangs al concrete interesse, maar het bod van ongeveer twintig miljoen euro bleek veel te laag voor PSV. De Eindhovenaren zullen vermoedelijk pas willen praten zodra dat bod bijna verdubbeld wordt. Bakayoko's voorganger op de rechtsbuitenpositie van PSV, Noni Madueke, vertrok voor 38 miljoen euro naar Chelsea. Indien er een bod komt dat dat bedrag benadert, is het zeer de vraag of PSV dat weigert. Bakayoko staat naast Burnley ook in de belangstelling van Napoli, maar de regerend landskampioen van Italië heeft vooralsnog alleen geïnformeerd naar de voorwaarden van een transfer.

Halverwege vorig seizoen werd bekend dat Paris Saint-Germain concrete interesse had in Bakayoko. De Parijzenaren hadden inclusief bonussen vijftien miljoen euro over, maar algemeen directeur Marcel Brands veegde dat bod van tafel. Bakayoko maakte het seizoen af en verzekerde zich na het vertrek van Madueke van een basisplaats. Ook dit seizoen is Bakayoko onder trainer Peter Bosz de onbetwiste nummer één op de rechtsbuitenpositie. Tot op heden kwam Bakayoko tot 41 duels voor PSV, waarin hij goed was voor 7 goals en 7 assists.