PSV presenteert eerste keus Jerdy Schouten: ‘Past bij mijn ambities’

Woensdag, 16 augustus 2023 om 16:04 • Jonathan van Haaster

Jerdy Schouten mag zich sinds woensdagmiddag officieel PSV'er noemen. De middenvelder, die tot medio 2028 heeft getekend in het Philips Stadion, laat weten dat zijn transfer naar Eindhoven past bij zijn ambities. "Ik heb direct tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat dit de stap is die ik wil maken."

Schouten werd al een tijd in verband gebracht met PSV en de laatste dagen werd al bekend dat de transfer spoedig afgerond zou worden. Woensdag was het dan eindelijk officieel, tot grote vreugde van directeur voetbalzaken Earnest Stewart. "Jerdy stond bovenaan ons lijstje, want zijn profiel past perfect bij het voetbal dat we willen spelen", vertelt de bestuurder op de clubwebsite. Schouten ontpopte zich de laatste jaren bij Bologna tot een gewaardeerde speler in de Serie A. "Dat is niet niks. Niet alleen de speler zelf, maar ook zijn omgeving was erg enthousiast.”

Schouten laat eveneens weten in zijn nopjes te zijn met zijn transfer naar de top van de Eredivisie. “Ik was heel blij toen PSV interesse toonde en heb direct tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat dit de stap is die ik wil maken.” De controlerende middenvelder laat ook weten waarom hij de stap naar PSV zo zag zitten. "PSV is bezig iets moois neer te zetten en dat past bij mijn ambities. Ik heb onwijs veel zin in dit avontuur.” Met PSV gaat Schouten mogelijk de groepsfase van de Champions League in.

De 26-jarige Spijkenisser speelde nog nooit in Europees verband, maar daar gaat in het tweeluik met Rangers in de play-offs van het miljardenbal hoogstwaarschijnlijk verandering in komen. Schouten kan worden gezien als vervanger van Ibrahim Sangaré, die in de belangstelling staat van meerdere clubs en PSV normaliter deze zomer achter zich laat. Daarnaast lijkt het erop dat ook Aster Vranckx deze maand nog tekent bij PSV. Zo zou ook het vertrek van Érick Gutiérrez opgevangen worden.