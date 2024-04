Malik Tillman scoort zittend vanaf de achterlijn: PSV na 10 minuten 0-3 voor

PSV is werkelijk uit de startblokken geschoten in het Eredivisie-duel met sc Heerenveen. Op bezoek bij de Friezen geniet de ploeg van Peter Bosz binnen tien speelminuten al een 0-3 voorsprong. Malik Tillman scoorde tweemaal, terwijl ook Guus Til zijn naam op het scorebord zette.

Na ongelukkig balverlies van Thom Haye in de zevende speelminuut nam PSV razendsnel over. Via onder meer Tillman belandde de bal bij Til, die direct de 0-1 aantekende. Twee minuten later scoorde Tillman zelf.

Jordan Teze had vanaf rechts een volmaakte voorzet in huis bij de tweede paal, waar Tillman van dichtbij binnenknikte: 0-2. De 0-3 kwam eveneens op naam van Tillman. Hij belandde zittend op de achterlijn en manoeuvreerde de bal op opmerkelijke wijze tóch over de doellijn: 0-3.

Het is overigens niet de snelste 0-3 voorsprong ooit in een uitwedstrijd voor PSV, meldt Opta. Eén keer eerder maakte de Eindhovenaren sneller drie treffers. In 1982 gaf het scorebord tegen MVV Maastricht al na vijf speelminuten een 0-3 tussenstand aan.

