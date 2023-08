PSV ontloopt Genk door dramatische avond; KÍ Klaksvík maakt volksfeest los

Donderdag, 3 augustus 2023 om 00:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:08

KRC Genk is woensdagavond uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. Na een 1-1 gelijkspel in het heenduel met Servette FC en een 2-2 eindstand in de return verloor de ploeg van trainer Wouter Vrancken na strafschoppen van de Zwitsers: 1-4. Genk zou een mogelijke opponent voor PSV geweest zijn in de eventuele play-offronde. Tegelijkertijd schreef KÍ Klaksvík geschiedenis, want het is voor het eerst dat een club uit de Faeröer Eilanden zich verzekerde van Europees voetbal. Na strafschoppen werd het Zweedse BK Häcken verslagen.

KRC Genk - Servette FC 2-2 (1-4 na strafschoppen)

Na het 1-1 gelijkspel in Zwitserland en een rode kaart voor Enzo Crivelli (Servette) in de derde speelminuut leek het een doodeenvoudige avond te worden voor Genk. Zeker toen Mike Tresor na een halfuur spelen de openingstreffer aantekende dachten de Belgen op rozen te zitten, maar niets bleek minder waar. Nog voor rust tekende Timothe Cognat de 1-1 aan en na een uur spelen vocht Servette zich wederom terug na een achterstand: Chris Bedia maakte de 2-1, die in de 51ste minuut werd aangetekend door Tolu Arokodare, onschadelijk: 2-2. Na een doelpuntloze verlenging faalde Genk opzichtig tijdens de strafschoppenserie. Servette neemt het in de derde voorronde op tegen Rangers.

Tears. Tears of joy. What a team. What a Club. What a town. What a story. Amazing support. This is unreal. — KÍ (@KI_Klaksvik) August 2, 2023

BK Häcken - KÍ Klaksvík 2-2 (3-4 na strafschoppen)

Op de Faeröer Eilanden hielden de teams elkaar al, enigszins verrassend, in evenwicht (0-0), en woensdagavond voltooide Klaksvík het sprookje. De openingstreffer van Arni Frederiksberg (0-1) werd halverwege de eerste helft onschadelijk gemaakt door voormalig Ajacied Tobias Sana, terwijl Häcken enkele minuten na rust zelfs op voorsprong kwam. Frederiksberg nivelleerde de stand in de 53ste minuut en Klaksvík sleepte vervolgens, na een verlenging zonder doelpunten, een strafschoppenserie uit het vuur. De penalty’s werden beter genomen: 3-4. Dankzij het bereiken van de derde voorronde is Klaksvík in ieder geval verzekerd van een plek in de groepsfase van de Conference League. Molde FK vormt de volgende horde voor de club die woensdagavond geschiedenis schreef.