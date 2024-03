PSV komt vroege goal Sancho niet meer te boven en ligt uit de Champions League

PSV is woensdagavond uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. Op bezoek bij Borussia Dortmund ging de ploeg van trainer Peter Bosz met 2-0 onderuit na het eerdere 1-1 gelijkspel in Eindhoven. In de derde speelminuut maakte Jadon Sancho de openingstreffer, waarna Marco Reus diep in blessuretijd voor de beslissing zorgde. Komende vrijdag hoort Dortmund vanaf 12.00 uur wie de tegenstander wordt in de kwartfinale van het miljardenbal.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV. De verdediging bestond uit Jordan Teze, Jerdy Schouten, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. André Ramalho moest genoegen nemen met een plaats op de bank.

Op het middenveld keerde Joey Veerman terug. De creatieveling werd bijgestaan door Mauro Júnior en Guus Til. Spits Luuk de Jong werd geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Malik Tillman (links). Bij Borussia Dortmund kreeg zowel Donyell Malen als Ian Maatsen een basisplek.

Het ging al vroeg mis voor de Eindhovenaren. Een waarschuwingsschot van Maatsen werd in de tweede speelminuut nog gepareerd door Benítez, maar bij de volgende kans was het direct raak voor Dortmund. Sancho kreeg de vrijheid om uit te halen en schoot binnen via de binnenkant van de paal.

PSV werd volledig overlopen en was geen schim van zichzelf. Na de openingstreffer kregen onder meer Niclas Füllkrug, Julian Brandt en Malen grote kansen op de 2-0, maar de Eindhovenaren bleven overeind. Pas na een half uur spelen kon PSV zijn gezicht enkele keren tonen.

Na een half uur spelen produceerde Bakayoko voor het eerst een schot op doel, al belandde zijn inzet recht in de handen van doelman Gregor Kobel. Enkele minuten later produceerde ook Til een rollertje recht op de keeper van Dortmund af. Bosz was duidelijk niet tevreden over het optreden van zijn ploeg en verving Til in de rust door Hirving Lozano.

Het eerste schot van de Mexicaan was direct gevaarlijk, want zijn poging van buiten de zestien belandde hard op de buitenkant van de paal. Enkele minuten later was Teze dicht bij een treffer; zijn schot van dichtbij werd echter gered door Kobel. Na ruim een uur spelen zorgde Füllkrug met een kopbal op aangeven van Malen bijna voor de 2-0, maar wederom bracht Benítez redding.

Twintig minuten voor tijd kwam Kobel aan de overzijde op uitstekende wijze in actie, toen Bakayoko vanaf de hoek van het vijfmetergebied hard uithaalde. Vervolgens kroop PSV door het oog van de naald. Füllkrug dacht de voorsprong te verdubbelen na een vrije trap vanaf rechts, maar zijn doelpunt werd na het bekijken van de videobeelden, al was het letterlijk millimeterwerk, afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase probeerde Bosz onder meer met het inbrengen van Ricardo Pepi nog een doorbraak te forceren, maar die werd niet meer gevonden. Hoewel De Jong diep in blessuretijd nog een megakans kreeg, was een nederlaag onafwendbaar. Dortmund scoorde nog wel: invaller Reus tekende in de 95ste minuut de 2-0 aan.

