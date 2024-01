PSV kan twee cruciale spelers kwijtraken door ‘speciale voorwaarden’

PSV weet nog niet of Malik Tillman en Sergiño Dest na afloop van het huidige seizoen houdbaar zijn. De Eindhovenaren hebben in zowel het huurcontract met Bayern München als in de afspraken met Barcelona een koopoptie laten opnemen, maar dat wil nog niet zeggen dat het duo daadwerkelijk in het Philips Stadion blijft als PSV de koopsom betaalt. Er zitten enkele addertjes onder het gras, zo legt Rik Elfrink vrijdag uit in het Eindhovens Dagbad.

Zowel Tillman als Dest wordt medio 2024 gehuurd en in beide gevallen heeft PSV een koopoptie weten toe te voegen aan de huurcontracten. Desalniettemin is het nog lang niet zeker dat het duo ook komende voetbaljaargang nog in Eindhoven speelt.

De Eindhovenaren maken van de winterstop gebruik om alle spelerscontracten door te nemen en om een standpunt in te nemen over de aflopende (huur)contracten. De club wil graag door met Tillman en Dest, maar zelfs als PSV de afkoopsom bereid is te betalen kan een koopdeal van een van de spelers nog afketsen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zoals bij alle reguliere transfers zal PSV eerst een persoonlijk akkoord moeten bereiken met de spelers voordat er überhaupt een samenwerking mogelijk wordt. Stel dat Bayern plotseling een hoger salaris biedt aan Tillman, dan kan hij ervoor kiezen om niet akkoord te gaan met de transfer naar PSV. Hetzelfde geldt voor Dest.

Elfrink spreekt bovendien over speciale clausules in de verbintenissen van de spelers waarmee Bayern München en FC Barcelona nog rechten op de spelers kunnen houden. “Exacte bedragen of de exacte inhoud van die clausules zijn niet bekend, maar in het topvoetbal zijn deze voorwaarden zeer gebruikelijk”, benadrukt Elfrink.

“Zonder acceptatie had PSV de spelers ook nooit kunnen huren. De Eindhovense club stelt bij verhuur van eigen spelers doorgaans ook belangrijke voorwaarden, waardoor er grip blijft op de betrokken speler”, aldus de journalist.

Verder loopt PSV nog het risico dat bijvoorbeeld Bayern München ‘contractbreuk’ pleegt. Der Rekordmeister kan er namelijk voor kiezen, als er een boete betaald wordt, om de koopoptie in het lopende huurcontract door te strepen. Hoe hoog die boete zou zijn, is niet bekend. Voor PSV bedraagt de waarde van de koopoptie van Tillman twaalf tot veertien miljoen euro; voor Dest moet volgens Elfrink circa tien miljoen euro betaald worden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties