PSV kan de hoop op gedroomde vervanger Xavi Simons opgeven

Woensdag, 2 augustus 2023 om 22:50 • Bart DHanis • Laatste update: 23:06

PSV kan een komst van Charles De Ketelaere uit het hoofd zetten, zo meldt PSV-watcher Rik Elfrink woensdagavond op Twitter. Volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad wil zijn werkgever, AC Milan, hem liever binnen Italië verhuren, waardoor de kans groot lijkt dat de Belg naar Atalanta verkast.

Het nieuws is extra zuur omdat, volgens Elfrink, De Ketelaere zelf een (tijdelijke) overstap naar Eindhoven wel zag zitten. PSV zal nu dus verder moeten zoeken naar een geschikte vervanger voor de naar RB Leipzig vertrokken Xavi Simons. Een definitieve overstap van De Ketelaere leek echter al onwaarschijnlijk, omdat Milan 28 miljoen euro voor hem betaalde en een groot deel van die investering terug wilde zien.

Vrijdag speelt PSV het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Nu Simons is vertrokken en Guus Til nog altijd niet fit is, lijkt de kans groot dat de achttienjarige Isaac Babadi gaat spelen. Op de persconferentie woensdag wilde Peter Bosz echter geen uitsluitsel geven. “Hij kan zijn dat hij gaat starten. Hij heeft zijn kans in de voorbereiding gegrepen en traint altijd goed mee.”

PSV is wel nog altijd geïnteresseerd in verdedigende versterkingen. Daarvoor heeft het Davinson Sánchez op de korrel. De 27-jarige Colombiaan verkocht onlangs ‘nee’ aan Spartak Moskou, waardoor een hereniging met Bosz niet uitgesloten is. Daarnaast lijkt een versterking op het middenveld ook aanstaande. De Eindhovenaren waren al concreet voor Aster Vrancx van VfL Wolfsburg en ook de Nederlandse Jerdy Schouten staat op het verlanglijstje van Stewart.