FC Twente heeft met Sam Lammers gewenste spits definitief binnen

Sam Lammers is de nieuwe spits van FC Twente, zo maken de Tukkers bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige aanvaller tekent in De Grolsch Veste een driejarig contract, tot medio 2027.

“Met de trainer en Arnold (Bruggink, technisch directeur, red.) heb ik de afgelopen tijd meerdere gesprekken gevoerd”, vertelt Lammers op de clubsite van de Enschedeërs. “Ik heb daar een ontzettend positief gevoel aan overgehouden."

"Daarnaast spreekt de club FC Twente voor zich. Waar ze mee bezig zijn spreekt me heel erg aan. We gaan sowieso al Europees voetbal spelen en hopelijk gaan we de Champions League in", doelt de kersvers spits op de derde voorronde van het miljardenbal.

FC Twente neemt het in die voorronde in een tweeluik op tegen RB Salzburg. Op 6 augustus reist FC Twente af naar Oostenrijk voor het heenduel, 13 augustus wacht de return in eigen stadion.

Trainer Joseph Oosting kan in dat tweeluik dus beschikken over Lammers. Twente jaagde al langer op de komst van de aanvalsleider en heeft nu definitief een akkoord bereikt met Rangers over de overgang van de spits.

Volgens De Telegraaf is er een transfersom van drie miljoen euro inclusief bonussen gemoeid met de komst van de spits, die zelf ook vrij forse salariseisen had. Ook die plooien zijn inmiddels echter gladgestreken.

FC Utrecht, de club waar Lammers afgelopen halfjaar met tien competitiedoelpunten uitmuntend presteerde, had de aanvaller ook graag overgenomen, maar kon niet aan alle financiële eisen voldoen, aldus de ochtendkrant.

