VI: Steven Bergwijn fit genoeg om te spelen tegen Turkije

Steven Bergwijn is fit genoeg om zaterdagavond te kunnen starten tegen Turkije. Dat weet Voetbal International, dat heeft geïnformeerd bij het Nederlandse kamp. Ronald Koeman uitte zaterdag nog zijn twijfels over het al dan niet meespelen van Bergwijn. Ian Maatsen is er in ieder geval niet bij tegen de Turken.

Op de persconferentie van vrijdag gaf Koeman hoogte over de situatie-Bergwijn. De vleugelaanvaller was niet ongeschonden uit de wedstrijd met Roemenië (0-3 winst) gekomen, waarin hij als basisspeler begon, maar in de rust werd gewisseld uit voorzorg.

Koeman vertelde dat Bergwijn kampte met knieklachten, en er zaterdagochtend een beslissing zou worden genomen. In een video-item van Voetbal International wordt duidelijk wat die beslissing is geworden.

"Ik heb wat geïnformeerd, en hij is in ieder geval gewoon fit om te kunnen spelen", zegt journalist Martijn Krabbendam, die op locatie is in Duitsland. Krabbendam weet tevens waarom Maatsen niet mee is gereisd met de selectie naar Berlijn. "Maatsen heeft wat verkeerds gegeten en ze houden hem daar (in het trainingskamp van Oranje in Wolfsburg, red.). Ik hoorde zijn vader zeggen: 'Voor hetzelfde geld besmet-ie nog spelers'. Dus ze doen voorzichtig met hem."

Na het nieuws over Bergwijn verwacht Krabbendam dat Koeman met dezelfde elf als tegen Roemenië zal gaan starten. Donyell Malen, goed voor een dubbelslag in dat duel, zal dan dus wederom vanaf de bank moeten beginnen. "Als je ziet hoe het ging tegen Roemenië en hoe Malen ook invalt, kan ik me gewoon niet voorstellen dat Koeman de boel om gaat gooien. Ook al hint hij een beejte op Malen."

Nederland gaat zaterdag vanaf 21.00 uur met Turkije uitmaken wie er doorstoot naar de halve finale van het EK. Het duel wordt afgewerkt in het Olympiastadion te Berlijn en staat onder leiding van arbiter Clément Turpin. Zoals ieder EK-duel is Nederland - Turkije volledig te volgen op NPO 1.

