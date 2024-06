Steven Bergwijn geeft verklaring voor tatoeage in gezicht: ‘Iedereen...’

Steven Bergwijn heeft tekst en uitleg gegeven bij de tatoeage die sinds begin april op zijn gezicht prijkt. De aanvoerder van Ajax heeft het Engelse woord ‘Freedom’ getatoeëerd boven zijn wang en heeft daar een duidelijke reden voor. De 26-jarige Amsterdammer is er klaar mee dat iedereen zegt wat hij moet doen. Bergwijn laat middels zijn tatoeage zien dat hij doet wat hij zelf wil.

In de nieuwe voetbalshow Matchday van Broederliefde gaan de mannen van de Rotterdamse rapformatie langs bij een training van Oranje in Zeist. Op de KNVB Campus spraken de artiesten onder meer met Brian Brobbey en Bergwijn, die opvallend open waren voor de camera van De Stroom en FC Afkicken.

In het gesprek met Bergwijn komt ook zijn gezichtstattoo ter sprake. De 32-voudig international wordt gevraagd naar de betekenis achter zijn tatoeage. “Freedom toch, het spreekt voor zich, je weet toch? Iedereen zegt altijd wat je moet doen, maar ik doe gewoon wat ik zelf wil.”

Volgens Bergwijn deed het zetten van de tatoeage geen pijn. “Nee, helemaal niet man! Serieus. Die tatoeage op mijn hand deed echt pijn, toen heb ik gehuild, maar die in mijn gezicht deed geen pijn.” Rapper Mella laat vervolgens weten dat hij de tatoeage geslaagd vindt.

Driessen

Waar de nieuwe look van Bergwijn de mannen van Broederliefde wel kan bekoren, liet journalist Valentijn Driessen zich kritisch uit over de tatoeage. “Een aanvoerder van Ajax met een tatoeage in het gezicht. Dat kan natuurlijk echt niet”, aldus de spraakmakende televisiepersoonlijkheid in de voetbalpodcast

Driessen gaf vervolgens ook uitleg bij zijn negatieve oordeel over Bergwijns tatoeage. “Het gaat er natuurlijk om wat je wil uitstralen als Ajax. Het is niet handig, met dat gedoe met Quincy Promes en de hele handel.”

Koeman

Bondscoach Ronald Koeman sprak tijdens de persconferentie van woensdag lovend over Bergwijn, die komende zomer deelneemt aan het EK in Duitsland, ondanks veel onbegrip vanuit de media. “Dat begrijp ik, maar ik kijk ook naar wie beschikbaar is links en rechts voorin. Een ander argument is dat Steven het bij mij altijd goed heeft gedaan. Vandaar dat hij de kans krijgt zich te bewijzen tijdens de eerste fase van de voorbereiding. Hij oogt fitter en slanker in zijn gezicht. Ik geef mezelf de kans hem van dichtbij te bekijken.”

