Peter Bosz ontsteekt in woede: ‘Schandalig, hoe kan Makkelie dat nou doen?’

Peter Bosz snapt niets van de tweede gele, en dus rode kaart, die Armando Obispo ontving in de 89ste minuut van het uitduel van PSV met Go Ahead Eagles (0-1). De winnende coach heeft de beelden teruggezien en vraagt zich af wat arbiter Danny Makkelie bezielde om de PSV-verdediger van het veld te sturen.

"Tot slot het Obispo-moment. Had je hem niet eerder moeten wisselen?", krijgt Bosz na afloop als vroeg op de persconferentie. De oefenmeester van PSV reageert direct als door een adder gebeten.

"Nee man, dat was toch helemaal geen rode kaart?", reageert Bosz vol ongeloof. "Het is toch schandalig?" De betreffende journalist lijkt enigszins te schrikken van de reactie. "Ik heb het nog niet teruggezien, sorry."

"Ach man, hou op. Verschrikkelijk", gaat de verontwaardigde Bosz verder. "Nee natuurlijk was het geen rode kaart. Hoe kan hij (Makkelie, red.) daar in hemelsnaam de tweede gele kaart voor geven? Ga maar eens goed kijken, het is echt verschrikkelijk."

Bosz spuwde ook zijn gal bij ESPN. "Dat is toch geen gele kaart man? Wie begint daarmee? Ik vond dit zo slecht gefloten, vreselijk. Wie houdt wie vast? Bij een gele kaart mag je niet kijken? Dan moet je toch erg overtuigd zijn dat het een kaart is, of niet?"

PSV begin goed tegen Go Ahead en kwam via Sergiño Dest in de tiende minuut al op 0-1. De Eindhovenaren verzuimden daarna om het karwei in Deventer snel af te maken, waardoor het tot het einde spannend bleef in Deventer, zeker ook vanwege het rood voor Obispo.

De nog ongeslagen koploper heeft nu een voorsprong van dertien punten op nummer twee Feyenoord. De Rotterdammers komen zondag nog wel in actie tegen Heracles Almelo.

