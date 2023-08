Peter Bosz kon niet altijd genieten van PSV: ‘Het klinkt misschien stom...’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 23:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:20

Peter Bosz zag PSV woensdagavond met name in de tweede helft een ware voetbalshow opvoeren in het Philips Stadion. Dankzij de 5-1 zege op Rangers plaatsten de Eindhovenaren zich overtuigend voor de groepsfase van de Champions League. Toch genoot Bosz niet altijd tijdens de wedstrijd, zo liet hij weten in gesprek met RTL 7. "Het klinkt misschien stom, maar ik vond onszelf vorige week beter voetballen dan vandaag. Maar goed, uiteindelijk win je met 5-1."

"Als ik heel eerlijk ben, zat ik niet altijd te genieten op de bank", zo laat de oefenmeester weten. "Omdat je toch met het resultaat bezig bent en hoe je de ploeg kan helpen. Er zijn fases in deze wedstrijd geweest dat we het moeilijk hadden en dan zit je niet te genieten." PSV domineerde grote delen van de eerste helft en kwam op voorsprong via Ismael Saibari, maar was in de openingsfase soms ook slordig in balbezit. Rangers kwam er voor rust af en toe gevaarlijk uit en ook na de onderbreking stichtten zij het nodige gevaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Desondanks wist het dominantere PSV het overwicht uiteindelijk om te zetten in doelpunten, waardoor de club zich na vijf jaar weer voor de groepsfase van het hoogste Europese clubtoernooi heeft geplaatst. "Toen ik hier net begon merkte ik dat iedereen binnen de club dit weer wil meemaken. Het is een aantal keren niet gelukt en dan zit die angst er een beetje in. Ik denk dat je dat aan het begin van de wedstrijd ook hebt kunnen zien. Het klinkt misschien stom, maar ik vond onszelf vorige week beter voetballen dan vandaag. Maar goed, uiteindelijk win je met 5-1."

Verslaggever Simon Zijlemans stelt dat PSV in de tweede helft 'een ander PSV leek'. "Dat was ook de bedoeling in de eerste helft", antwoordt Bosz. "We wilden heel fel beginnen, de supporters er gelijk achter krijgen en hen bij de strot grijpen. Maar het was eigenlijk andersom. Het was heel onrustig in balbezit en het duurde echt wel even voordat we eindelijk begonnen te voetballen." Een specifieke uitblinker wil Bosz niet uitlichten. "Dan ga je spelers tekort doen. Natuurlijk heeft hij (Saibari, red.) het geweldig gedaan, vooral omdat hij in het verleden niet veel gescoord heeft. Maar er waren meer spelers die het geweldig gedaan hebben."

Saibari maakte de eerste twee treffers, waarna Luuk de Jong, Joey Veerman en Connor Goldson (eigen goal) de marge uiteindelijk naar vier tilden. Bosz stelt om meerdere redenen blij te zijn met het behalen van de groepsfase. "Natuurlijk, het geld en de prestige, maar om je te kunnen meten met de absolute top van Europa... Daar worden we alleen maar beter van." PSV kent zo een uitstekende seizoenstart, daar de club naast de Champions League-play-offs tot op heden ook foutloos is gebleven in de Eredivisie. Donderdag weet PSV, net als Feyenoord, welke ploegen het zal treffen in de groepsfase van de Champions League.