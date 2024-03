Perez: ‘Hoe kan hij nog gelinkt worden aan een functie in de voetballerij?'

Kenneth Perez begrijpt niet dat de naam van Sven Mislintat wordt gelinkt aan Borussia Dortmund. De bij Ajax ontslagen directeur voetbalzaken is volgens de Duitse tak van Sky Sport in beeld om bij BVB aan de slag te gaan, zo werd maandag bekend.

Mislintat is geen onbekende voor Dortmund. Hij werd in 2006 scout bij BVB, waarna hij in 2009 promoveerde tot hoofdscout van de Duitse topclub. Op 1 januari 2017 promoveerde hij zelfs tot directeur profvoetbal en scouting, al werd hij later dat jaar door Arsenal naar Engeland gehaald.

Een van de opties die voorzitter Hans-Joachim Watzke voor ogen heeft is om huidig technisch directeur Sebastian Kehl te promoveren tot sportieve baas. Mislintat moet in dat geval onder hem gaan werken als technisch directeur. Dit zou echter voor een probleem kunnen zorgen, aangezien Kehl onlangs heeft laten weten dat hij een combinatie met Mislintat niet ziet zitten.

'Grapje'

"Dat lijkt mij een grapje", reageert Perez inop het gerucht over Mislintat. "Dit kan toch niet waar zijn? Het is een opportune wereld, maar dit is toch ongelooflijk."

"Het is gek dat dit kan in de voetballerij", gaat de Deense analist verder. "Dat een man, die duidelijk een club (Ajax, red.) helemaal naar de kloten heeft geholpen, überhaupt nog genoemd wordt voor een functie in de voetballerij. Hoe kan zoiets?"

Valentijn Driessen doet een poging het te verklaren. "Misschien zijn er mensen om hem heen die geld willen verdienen. Of die geld zien. Je weet het niet. Ik gun Dortmund hem niet. Dat zou heel dramatisch zijn voor die club. Die worden al heel vaak heel slecht geleid."

Arno Vermeulen denkt dat de reputatie van Mislintat in Duitsland niet zo'n knauw heeft gekregen als in Nederland wordt gedacht. "Hij zal het wel goed verteld hebben daar. Hij zal misschien zeggen dat het aan de trainer (Maurice Steijn, red.) lag. Ik weet het ook niet."

