Peperdure aankoop Mislintat kan vertrekken: club meldt zich bij Ajax

FC Metz wil er alles aan doen om Georges Mikautadze naar Frankrijk te halen, zo meldt Voetbal International maandagavond. De Ligue 1-club was tot afgelopen zomer de werkgever van de aanvaller van Ajax en hoopt hem op huurbasis terug te halen.

Mikautadze komt bij Ajax nauwelijks aan speeltijd toe en zou zelf wel oren hebben naar een terugkeer. Hij kwam niet voor in de plannen van Maurice Steijn en ook onder trainer John van ‘t Schip kan hij niet rekenen op veel minuten.

In de Eredivisie kreeg Mikautadze tegen Fortuna Sittard en Almere City FC de kans om zijn kwaliteiten vanaf de aftrap te tonen, maar in beide duels kon de Georgiër niet overtuigen.

Omdat hij aan het begin van het seizoen nog officiële duels speelde voor Metz, kan Ajax de aanvaller in januari niet aan andere clubs in Europa verkopen of verhuren.

Spelers mogen namelijk voor maximaal twee clubs per seizoen uitkomen. Metz is de aankomende transferwindow daardoor de enige optie voor Mikautadze.

Mislintat betaalde afgelopen zomer circa 16 miljoen euro voor de spits. In totaal kwam Mikautadze tot 248 speelminuten.

