Manchester City wil zich deze winter gaan versterken en lijkt de eerste aanwinst bijna binnen te hebben, zo melden transferjournalisten Florian Plettenberg en Fabrizio Romano. Pep Guardiola zou volgens Romano al groen licht hebben gegeven.

The Citizens staan momenteel op de zesde plaats in de Premier League. Deze klassering levert aan het einde van dit seizoen geen Champions League voetbal op en dus moet de ploeg van Guardiola in de tweede seizoenshelft alle zeilen bijzetten.

Ook in de Champions League heeft Manchester City het lastig, getuige de 22e plaats. Vandaar dat Guardiola zijn elftal deze winter graag zou versterken op diverse posities.

Eerder gingen er al geruchten rond over de komst van Bundesliga-sensatie Omar Marmoush. De landskampioen zou de aanvaller van Eintracht Frankfurt voor een bedrag van vijftig miljoen euro willen overnemen. De Duitsers zelf zouden de Egyptenaar pas in de zomer willen verkopen.

De komst van Marmoush is dus nog geen uitgemaakte zaak, maar de Champions League-winnaar van 2023 is wel dichtbij de eerste winterse versterking. Abdukodir Khusanov van RC Lens lijkt de overstap naar het Etihad Stadium te gaan maken.

De centrale verdediger uit Oezbekistan zou al goedgekeurd zijn door Guardiola. Volgens journalist Plettenberg is het slechts een kwestie van tijd voordat Khusanov wordt gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Romano sluit zich daarbij aan met zijn ‘Here we go soon’.

Manchester City was niet de enige club die interesse had in de centrale verdediger van Lens. Ook Tottenham Hotspur en Newcastle United hadden belangstelling. The Citizens lijken een bedrag van 36 miljoen euro op tafel te gaan leggen voor de komst van Khusanov.