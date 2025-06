Raphinha lijkt transfer van FC Barcelona aan te kondigen met post op Facebook

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een Facebook-post van FC Barcelona-ster Raphinha, die de geruchten over een transfer aanwakkert.

Het is een publiek geheim dat Barça bezig is om Nico Williams in te lijven. De linksbuiten van Athletic Club heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract, waardoor meerdere clubs voor hem op het vinkentouw zitten.



Lamine Yamal is een goede vriend van Williams en wil graag met zijn Spanje-ploeggenoot spelen in het Spotify Camp Nou. Raphinha wakkert de geruchten met zijn Facebook-post nog maar eens aan.

Op de foto die de linksvoor plaatst is hij in duel met de jonge vleugelaanvaller van Athletic Club. Bij de foto plaatste Raphinha twee zandlopers, waarmee hij lijkt te bedoelen dat een transfer van Williams slechts een kwestie van tijd is.