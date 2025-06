Zeer opmerkelijk: Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa traint plotseling in shirt van andere Eredivisie-club

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Anis Hadj Moussa, die plots in een shirt van PSV verschijnt.

In de story van het Instagram-account van Mykonos Performance Gym wordt een foto gedeeld van Hadj Moussa, die bezig lijkt met een individuele training op het Griekse eiland Mykonos. Daarbij is de Feyenoorder te zien in het uitshirt van PSV van afgelopen seizoen.

Hoe Hadj Moussa aan dat shirt komt en waarom hij het draagt, is niet bekend. Ongetwijfeld zal de foto tot weinig positieve reacties leiden bij fans van Feyenoord.

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen op plek drie in de Eredivisie, met elf punten minder dan kampioen PSV. In speelronde 32 namen beide ploegen het voor het laatst tegen elkaar op: PSV won toen op de valreep met 2-3 in De Kuip.

Hadj Moussa maakte een jaar geleden de overstap van Patro Eisden naar Feyenoord. In zijn eerste seizoen namens de Rotterdammers was de buitenspeler goed voor 11 goals en 5 assists in 43 officiële duels.