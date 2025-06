'Manchester United verlaagt vraagprijs voor Antony en nadert deal met geïnteresseerde club'

Antony is steeds dichter bij een terugkeer bij Real Betis, schrijven Muchodeporte en journalist Cristina Moreno van Sport. De club uit Sevilla en Manchester United, waar de Braziliaan tot medio 2027 vastligt, zijn elkaar in de afgelopen uren genaderd.

Manchester United-manager Rúben Amorim ziet geen toekomst in Antony, die op Old Trafford geen potten heeft kunnen breken na zijn peperdure overstap van Ajax, dat 95 tot 100 miljoen euro voor hem ontving.

Omdat Man United nog geen 'noemenswaardige' biedingen heeft binnengekregen voor Antony, is het bereid zijn eisen te verlagen en minder te vragen dan wat het eerst in gedachten had: 50 à 60 miljoen euro.

Enkele weken geleden al meldden Spaanse media dat de kans aanwezig is dat Antony tóch bij Betis blijft, waar hij zijn oude vorm volledig heeft hervonden en een groot aandeel had in het bereiken van de Conference League-finale.

Zaakwaarnemers van Antony hadden de afgelopen tijd meerdere ontmoetingen met Betis. Al snel werd duidelijk dat daar geen problemen zouden ontstaan. De vraag was, en is, vooral of Betis een akkoord weet te bereiken met Man United.

Betis kan niet zomaar vele tientallen miljoenen op tafel leggen en heeft daarom een creatieve oplossing bedacht: 20 miljoen euro en een fors, niet nader bekendgemaakte percentage van de toekomstige transfersom, voor wanneer Betis Antony verkoopt.

Antony heeft ingestemd met een salarisverlaging en wil zich, net als in zijn eerste half jaar bij Betis, focussen op het sportieve plaatje. Daartegenover staat dat Antony een lang contract wil, iets waar Betis geen enkel probleem mee lijkt te hebben.

"We zullen zien wat er gebeurt", sprak Antony na de verloren Conference League-finale tegen Chelsea (1-4). "Ik ben hier erg gelukkig, dat weet iedereen. Ik ga blij naar bed en word blij wakker, maar ik heb een contract en ik weet niet wat de toekomst brengt."