Anis Hadj Moussa reageert na ophef: ‘PSV is geen rivaal’

Anis Hadj Moussa heeft gereageerd op de storm die is ontstaan nadat er zondag een foto van hem naar buiten kwam in een PSV-shirt. Volgens de Algerijn is PSV geen rivaal van Feyenoord.

In de story van het Instagram-account van Mykonos Performance Gym wordt een foto gedeeld van Hadj Moussa, die bezig lijkt met een individuele training op het Griekse eiland Mykonos. Daarbij is de Feyenoorder te zien in het uitshirt van PSV van afgelopen seizoen.

De foto riep logischerwijze vraagtekens op en reacties van woedende Feyenoord-supporters. De buitenspeler kreeg verschillende boze berichten op Instagram en besloot op de dm van een supporter te reageren.

“Je mag tegenwoordig geen vrienden meer hebben? Hou je mond de volgende keer”, begint Hadj Moussa. De fan legt aan de linkspoot uit waarom het dragen van een PSV-shirt niet gewaardeerd wordt in Rotterdam. “Je speelt voor Feyenoord, maar draagt het shirt van een rivaal. Ik denk dat het niet slim is en ik ben niet de enige met kritiek.”



Hadj Moussa heeft een andere mening. “PSV is geen rivaal, alleen Ajax. Het is maar een shirt, doe niet zo dom”, bijt de Algerijn van zich af. De fan is het daar niet mee eens: “PSV en Ajax zijn beide rivalen van Feyenoord. Deze drie clubs strijden altijd om de titel”, laat hij weten.

De 23-jarige geboren Fransman blijft zich van geen kwaad bewust. “Ik heb het shirt van een vriend van mij aangedaan, die ook mijn shirt heeft. Ik zie daar geen kwaad in tijdens het trainen in mijn vakantie.”

Mykonos Performance Gym reageert onder de Instagram-post van Voetbalzone: “Hij toont gewoon respect voor Perišić. Een baller herkent een baller.”