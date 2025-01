De kans dat Abdukodir Khusanov deze maand naar Manchester City vertrekt, wordt steeds groter. Journalist Ben Jacobs laat weten dat de regerend landskampioen van Engeland de strijd om de centrumverdediger van RC Lens leidt.

Naast Manchester City hebben ook Tottenham Hotspur en Newcastle United hun interesse in de centrumverdediger kenbaar gemaakt. Toch lijken the Citizens er met de twintigjarige Oezbeek vandoor te gaan, daar de club bereid is aan de vraagprijs van omgerekend ongeveer 36 miljoen euro te voldoen.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde vorige week al dat Khusanov, die door de Italiaan wordt beschreven als 'één van de grootste talenten op zijn positie', de status van topprioriteit geniet bij Manchester City.

De gesprekken met Khusanov en Lens verlopen nu voorspoedig, waardoor het in de lijn der verwachtingen ligt dat de rechtspoot deze maand nog in het Etihad Stadium te zien zal zijn.

Khusanov arriveerde in de zomer van 2023 in Noord-Frankrijk en was al in zijn eerste seizoen met grote regelmaat basisspeler. Dit seizoen is Khusanov al helemaal onomstreden bij Lens, waar hij doorgaans een driemansdefensie vormt met Facundo Medina en Kevin Danso.

Khusanov, de eerste Oezbeek in de Ligue 1 ooit, maakte in 2023 voor slechts honderdduizend euro de overstap van het Wit-Russische Energetik-BGU Minsk naar Lens.

Khusanov, die nog tot medio 2027 vastligt in Noord-Frankrijk, speelde tot dusver 31 wedstrijden voor Lens. Op 15 februari 2024 werd hij in het Europa League-duel met SC Freiburg met zijn 19 jaar en 11 maanden de jongste Oezbeek ooit die uitkwam in een UEFA-competitie.