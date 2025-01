Manchester City richt op pijlen op Bundesliga-sensatie met stevig prijskaartje

Manchester City is volop op zoek naar versterkingen in de winterse transferperiode. Pep Guardiola wil zijn ploeg op verschillende posities verversen. The Telegraph meldt nu dat The Citizens de peilen hebben gericht op een uitblinker uit de Bundesliga.

Manchester City wist zaterdag voor de tweede keer op rij te winnen in de Premier League. Het elftal van Guardiola werd tegen West Ham United bij de hand genomen door de steeds betere renderende tandem tussen Savinho en Erling Braut Haaland. Savinho bereidde drie doelpunten voor, Haaland maakte er daarvan twee af. Het werd uiteindelijk 4-1 voor City, dat op de zesde plek blijft staan.

De zesde plaats levert aan het einde van dit seizoen geen Champions League voetbal op en dus moet City in de tweede seizoenshelft alle zeilen bijzetten. Ook in de Champions League heeft City het lastig, getuige de 22e plaats. Vandaar dat Guardiola zijn elftal deze winter graag zou versterken.

Een van de namen op het verlanglijstje van de Catalaanse trainer is Omar Marmoush. De aanvaller van Eintracht Frankfurt maakt een geweldig seizoen door. De Egyptenaar was in 24 wedstrijden goed voor achttien doelpunten en twaalf assists in alle competities.

Marmoush, die multifunctioneel inzetbaar is in de aanval, zou een prijskaartje hebben van vijftig miljoen pond (omgerekend 60 miljoen euro, red.). De 25-jarige Egyptenaar heeft nog een contract in Duitsland tot de zomer van 2027, waardoor Frankfurt zou inzetten op een zomers vertrek van de sterspeler.

Marmoush kent dit seizoen zijn grote doorbraak. De 25-jarige aanvaller speelt sinds de zomer van 2017 in Duitsland, nadat Wolfsburg hem overnam van het Egyptische Wadi Degla. Een doorbraak in Wolfsburg bleek uit en na uitleenbeurten aan Stuttgart en FC St. Pauli maakte hij vorig seizoen transfervrij de overstap naar Frankfurt.

Bij Manchester City zijn ze ervan overtuigd dat de international van Egypte direct een impact zou kunnen maken. De club noemt zijn snelheid en multifunctionaliteit als belangrijke redenen.