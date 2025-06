Van trainen onder Arne Slot bij Feyenoord naar Ex on the Beach: 'Ik heb nergens spijt van'

In de rubriek Nachtkaarsen zoomt Voetbalzone in op de andere kant van de medaille, door in gesprek te gaan met voormalig talenten die de torenhoge verwachtingen niet hebben waargemaakt. Jaimy Kroesen (22) stond in 2024 nog onder contract bij Feyenoord, maar is momenteel te zien in het nieuwe seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch.

Door Wessel Antes

Hate it or love it, maar de spraakmakende realityserie van MTV maakt ieder jaar de tongen los. Voor oplettende voetballiefhebbers en vooral Feyenoord-supporters kwam dit seizoen een bekend gezicht het strand oplopen: Kroesen, een keeper die twee jaar geleden onder Arne Slot nog op de bank zat tegen Ajax.

Ras-Feyenoorder

Op het lichaam van de in Hellevoetsluis geboren Kroesen staat ‘1908’ getatoeëerd, verwijzend naar het geboortejaar van zijn favoriete club. Voor de goalie kwam een droom uit toen hij in 2013 werd opgenomen in de Feyenoord Academy.

“Ik ben een Feyenoorder in hart en nieren. Toen ik vier jaar oud was kreeg ik mijn eerste seizoenkaart en als jeugdspeler mocht ik naar alle wedstrijden, dus ik zat tijdens mijn jeugd iedere twee weken in De Kuip”, begint Kroesen zijn verhaal.

Kroesen koestert warme herinneringen aan zijn beginjaren bij Feyenoord. “Het mooiste moment? Ik denk gewoon die eerste keer dat ik het shirt aan mocht trekken voor een wedstrijd. Mijn moeder heeft alle spullen bewaard. Op haar zolder liggen allerlei shirtjes, voetbalschoenen en prijzen.”

Op zijn dertiende kreeg Kroesen te horen dat hij Feyenoord moest verlaten. “Helemaal aan het einde van het seizoen, dat was een harde klap. Vooral omdat de club niet echt een reden gaf waarom ik weg moest.”

Lang heeft Kroesen destijds niet getreurd. “Diezelfde avond ben ik gaan meetrainen bij Spijkenisse, waar een goede vriend van mij speelde. Daar kon ik direct aansluiten in de Onder 15. Na een ongeslagen kampioenschap in de Tweede Divisie werd ik gescout door FC Dordrecht, Excelsior en NAC Breda.”

“Toen heb ik voor Excelsior gekozen, maar binnen een maand was ik daar vertrokken. Het was niet helemaal wat ik had verwacht. Toen heb ik weer een jaar bij Spijkenisse gekeept en kreeg ik de kans om naar sc Heerenveen te gaan. Een grote verandering in mijn leven”, vertelt Kroesen.

Imago

Friesland

Bij Heerenveen ging het snel met Kroesen. “Binnen een jaar maakte ik deel uit van het eerste elftal. Vanaf dat moment heb ik school volledig links laten liggen. Ik was enkel gefocust op voetbal. Of ik daar spijt van heb? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nergens spijt van.”

Buiten het veld had Kroesen het lastiger. “In mijn eerste jaar heb ik in drie verschillende gastgezinnen gewoond. Ik ben een jongen met een mening. De mensen in Friesland zijn anders dan in de Randstad. Dat botste af en toe.”

“Op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen plekje, dat was wel fijn. Ik ben nooit fan geweest van uitgaan of drukke feestjes, dus ook toen niet. Wel heb ik op vrije dagen vaak genoten van de vele aandacht die je als voetballer krijgt van vrouwen”, lacht Kroesen. “Ik kan nu lekker vrij praten, want ik zit nergens aan vast.”

Kroesen heeft in totaal vier jaar bij Heerenveen gespeeld, maar tot een profdebuut kwam het niet. Wel stond hij onder de lat tijdens oefenwedstrijden en deelde hij de kleedkamer met spelers als Jan Paul van Hecke, Lasse Schöne, Joey Veerman, Couhaib Driouech en Siem de Jong.

In de zomer van 2022 leek Kroesen Heerenveen te verlaten voor Dordrecht. “Totdat ik plotseling werd gebeld door Oscar Moens, mijn oude keeperstrainer bij Feyenoord. Hij vertelde dat hij zou terugkeren op Varkenoord en wilde mij graag meenemen. Toen was de keuze snel gemaakt.”

Arne Slot

Op zijn twintigste tekent Kroesen een eenjarig contract in de Boardroom van De Kuip. “Toen kwam er best veel op mij af. Als speler van Feyenoord moet je toch meer opletten wat je doet. Iedereen wil ineens vrienden zijn, maar ook de vrouwelijke aandacht neemt nog meer toe.”

“Iedere jeugdspeler van Ajax, Feyenoord en PSV kan dat beamen”, zegt Kroesen stellig. “Met name tijdens interlandperiodes heb ik daar dankbaar gebruik van gemaakt. Als ik dan vrij was en me verveelde, ging ik op Instagram toch even kijken of ik nog een leuke dm had gekregen.”

Kroesen leefde zijn droom. “Ik maakte iedere week geweldige dingen mee, vooral in dat eerste seizoen. Op een gegeven moment zat ik met mijn vader op de bank, toen ik een appje kreeg dat ik mij een dag later moest melden bij het eerste.”

“In eerste instantie dacht ik dat het om een training ging, totdat mijn pa mij vertelde dat Feyenoord tegen Ajax moest spelen in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De avond daarna zat ik op de bank in een volle Kuip. Niemand kent dit verhaal, maar het is best wel grappig eigenlijk”, grinnikt Kroesen.

In zijn tijd bij Feyenoord stond Kroesen op het veld met geweldig spelers. Wie was de beste? ‘Orkun Kökçü was echt bijzonder goed. Verder kom je al snel uit bij spelers als Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Santiago Gimenez. Dávid Hancko niet te vergeten, wat een beest.”

Kroesen heeft ervaren hoe het is om te trainen onder Slot, die Feyenoord in dat jaar naar een schitterende landstitel loodste. “Als keeper had ik natuurlijk minder met de hoofdtrainer te maken dan mijn teamgenoten, maar ik merkte toen al dat Slot een toptrainer zou worden. Alles moest op hoge intensiteit. Persoonlijk had ik een minder goede klik met hem, vooral in mijn tweede seizoen.”

Imago

Stoppen als prof

Nadat Kroesen zijn contract met een extra seizoen had verlengd, verdween het plezier razendsnel. “Dat begon al tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met mij was afgesproken dat ik vierde keeper zou zijn bij het eerste elftal, dus dan hoort je naam ook op de lijst te staan voor alle oefenwedstrijden.”

“Ik weet nog goed dat ik in de auto zat met Lennard Hartjes, toen hij die lijst liet zien. Een andere naam stond er wel op, maar die van mij niet. Nooit eerder ben ik zo boos geworden. Ik heb zijn telefoon door die auto gegooid, dat is niet normaal... Dat is waar het mis is gegaan”, concludeert Kroesen.

Bij het beloftenelftal ging het van kwaad tot erger. “Meerdere mensen uit de technische staf gaven aan dat ik beter was dan mijn concurrenten, maar op veel zaterdagen zat ik toch op de bank. Daar werd ik helemaal gek van.”

“Ulrich van Gobbel, onze assistent-trainer, heeft vaak tegen mij gezegd dat ik rustig moest blijven. Op een gegeven moment lukte dat niet meer. Ik was er klaar mee. Binnen een week na mijn vertrek bij Feyenoord heb ik besloten om helemaal te stoppen met profvoetbal”, aldus Kroesen.

De keeper voelde er weinig voor om het nog bij een andere club te proberen. “Ik heb wel gesprekken gevoerd, maar ik wilde het gewoon niet meer. Ik had geen zin meer in de voetballerij en alle spelletjes die daarbij komen kijken.”

“Mijn vader was daar in eerste instantie best pissig over, maar mijn moeder vond vooral dat ik moest doen wat mij gelukkig zou maken. Zelf heb ik een duidelijke mening: geluk is belangrijker dan geld. Dat wereldje maakte mij niet meer gelukkig, dus dan moet je ermee stoppen”, zegt Kroesen.

Kroesen heeft gemerkt dat het voor hem als supporter lastig was om bij Feyenoord te spelen. “Bij tegenslagen kon ik de hele club wel haten... Ik houd zielsveel van Feyenoord, maar dat is gewoon moeilijk. Toch blijft het voor altijd mijn club. Ik ben blij dat ik de rest van mijn leven gewoon supporter ben.”

Imago

Ex on the Beach

In de zomer van 2024 lijkt Kroesen als veldspeler aan te sluiten bij VV Hellevoetsluis, totdat hij door de trainer van Excelsior Maassluis wordt overgehaald om in de Tweede Divisie te tekenen als keeper. “Daar is het niet gelukt om mijn plezier terug te vinden.”

“Op een gegeven moment wist de pers eerder dat onze trainer was ontslagen dan hijzelf. Dat vond ik asociaal. De twijfels over mijn besluit om het toch nog te proberen namen steeds meer toe en toen kreeg ik hét belletje”, weet Kroesen nog goed.

Kroesen begint te lachen. “Ik werd gebeld door een Amsterdams nummer, dat neem ik normaal gesproken sowieso niet op, bleek het een castingbureau voor Ex on the Beach te zijn. Ze vroegen of ik het zag zitten om twee dagen later naar Colombia te vliegen voor opnames. Toen heb ik vrij snel besloten om te gaan, omdat ik op Excelsior Maassluis na toch geen verplichtingen had.”

Imago

Kroesen, die tijdens zijn entree in het programma trots onthult dat hij met 107 vrouwen het bed heeft gedeeld, wil één gerucht de wereld uit helpen. “Ik ben niet gestopt met voetbal voor Ex on the Beach. Het is toevallig zo gelopen, maar ik was mijn plezier in het voetbal al langere tijd kwijt.”

De opnames vonden ruim een half jaar geleden plaats, maar eigenlijk is de gekte voor Kroesen nu pas begonnen. “Ik ben bewust op vakantie gegaan in de week dat mijn eerste uitzending op televisie was. Zelf heb ik het nog niet gezien. Ik weet wat ik gedaan heb, dus ik heb nog niet de behoefte gevoeld om het terug te kijken.”

“Mensen vragen vaak aan mij of ik niet bang ben dat deze deelname gevolgen gaat hebben voor mijn toekomst. Dat gevoel leeft totaal niet. Ik leef maar één keer, het was een leuke ervaring en wat morgen brengt zie ik dan wel weer”, aldus Kroesen.

Momenteel werkt Kroesen als hovenier in Brabant. “Ik had op veertig vacatures gesolliciteerd en dit bedrijf reageerde als eerst. Het werk bevalt mij hartstikke goed, dat had ik niet direct verwacht. Ik heb leuke collega’s en dat scheelt een hoop. Op warme dagen is het wel zwaar, maar ook dat hoort erbij.”

Kroesen is benieuwd of hij met zijn deelname deuren heeft geopend voor andere oud-voetballers. “Er zijn genoeg jongens die het zouden willen en prima in het programma passen. Toch denk ik dat veel jongens het uiteindelijk niet durven. Ik heb schijt aan de mening van anderen en doe lekker waar ik zin in heb.”