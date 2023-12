Pechvogel Neymar incasseert volgende tik in tumultueuze loopbaan

Brazilië-sterspeler Neymar zal niet deelnemen aan de Copa América van 2024 in de Verenigde Staten, zo laat teamdokter Rodrigo Lasmar weten in een uitgebreid interview met Rede 98. Hoewel de 31-jarige aanvaller van Al-Hilal zelf nog niets over zijn afwezigheid heeft gemeld, klapt het staflid zonder twijfel uit de school. Neymar kampt sinds halverwege oktober met een zware kruisbandblessure.

Neymar raakte geblesseerd in het verloren WK-kwalificatieduel met Uruguay (2-0) op 18 oktober en werd twee weken later al geopereerd. Hoewel hij hard werkt aan zijn herstel, gaat hij het prestigieuze eindtoernooi met Brazilië volgens Lasmar niet redden. Neymar zelf deelde dinsdagnacht nog een video waarop onder meer te zien is dat hij met krukken van een trap afloopt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Of Neymar daarmee een signaal wil afgeven na de berichtgeving van Lasmar, is onbekend. De teamdokter sprak zich in ieder geval kraakhelder uit. “Het is te vroeg. Het heeft geen zin om stappen over te slaan om eerder te herstellen en onnodige risico's te nemen. Onze verwachting is dat hij klaar is om terug te keren aan het begin van het seizoen 2024/25 in Europa begin augustus.”

Lasmar acht het onmogelijk dat Neymar op tijd terug is voor de Copa América. “'We moeten geduldig zijn. Praten over een terugkeer na negen maanden is voorbarig, dit is een wereldwijd concept voor herstel van kniebandoperaties.” Het eindtoernooi, dat door Brazilië tot dusver negen keer werd gewonnen, zal plaatsvinden tussen 20 juni en 14 juli.

Hoewel anderen speculeren over een eventuele deelname van Neymar, lijkt Lasmar dat respectloos te vinden. “Het is heel belangrijk om de biologische tijd te respecteren, de tijd die het lichaam nodig heeft om die gewrichtsband te reconstrueren. Als we die stappen volgen, is de verwachting dat hij weer op hoog niveau kan presteren.” De blessuregevoelige Neymar mistte sinds het seizoen 2013/14 meer dan tweehonderd wedstrijden voor club en land.

Hoe dan ook zal Neymar gemist worden bij de Goddelijke Kanaries, daar hij met 79 doelpunten in 128 interlands de topscorer aller tijden is. Daarnaast gaf de voormalig sterspeler van Barcelona en Paris Saint-Germain liefst 59 assists. Met zijn geboorteland wist Neymar enkel beslag te leggen op de Confederations Cup (2013) en Olympisch goud (2016).

Een derde deelname aan de Copa América zit er dus niet in voor Neymar. In 2011 en 2015 was hij wel onderdeel van de selectie van a Seleção. Tijdens zijn eerste deelname strandde Brazilië in de kwartfinale tegen Paraguay, waarna vier jaar later opnieuw na strafschoppen werd verloren van dat land. Aartsrivaal Argentinië is momenteel de regerend kampioen van het toernooi.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties