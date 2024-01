Overmars krijgt uitdrukkelijk verzoek: ‘We kunnen het risico niet lopen dat...'

Mark van Bommel vindt het jammer dat de nationale straf die Marc Overmars kreeg voor grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd als technisch directeur bij Ajax mondiaal wordt overgenomen. Hierdoor mag hij zijn functie als technisch directeur van Royal Antwerp een jaar lang niet uitoefenen. De regerend Belgisch kampioen wil niet nog maar problemen en weert Overmars voorlopig van alle complexen.

"Marc is geschorst, alleen weten we absoluut niet wat het inhoudt en daar zijn we op aan het wachten", wordt Van Bommel dinsdag in aanloop naar het kwartfinaleduel in de Croky Cup van woensdagavond geciteerd door onder meer Het Laatste Nieuws. De FIFA komt op korte termijn met tekst en uitleg omtrent de schorsing van Overmars.

"Meer kan ik er dus niet over zeggen. Ik neem aan dat de FIFA zo snel mogelijk met een precieze straf komt", wacht Van Bommel net als iedereen binnen Antwerp op uitsluitsel van de wereldvoetbalbond. De trainer wil geen enkel risico uitsluiten en zal Overmars de komende tijd dan ook niet zien op het trainingscomplex van the Great Old.

"Tot die tijd hebben we gezegd ‘rustig aan’. We kunnen het risico niet lopen dat Marc hier rondloopt en dat er een foto van hem gemaakt wordt. Dat willen we voor zijn. We willen gewoon zo snel mogelijk een antwoord", aldus Van Bommel, die de hulp van de technisch directeur goed had kunnen gebruiken in deze transfermaand.

"Als trainer is het wel raar dat de technisch directeur er niet op dagelijkse basis is. Marc volgt normaal alle trainingen, daardoor kan hij zich een goed beeld scheppen. De contracten voor ingaande en uitgaande transfers, dat gaat allemaal via Marc."

"Het ligt niet helemaal stil, want we hebben natuurlijk nog Sven Jacques (algemeen directeur Antwerp, red.), maar makkelijk is het allemaal niet", zo besluit Van Bommel zijn verhaal omtrent de schorsing van Overmars.

Antwerp is dus in voorbereiding op het uitduel met OH Leuven in de kwartfinale van de Belgische nationale beker. De nummer zes in de Jupiler Pro League begint zondag aan de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen Charleroi.

