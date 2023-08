Ousmane Dembélé vertrekt voor 50 miljoen euro bij FC Barcelona

Donderdag, 3 augustus 2023 om 17:22 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:29

Ousmane Dembélé maakt definitief de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat via zijn bekende uitspraak "here we go!". Dembélé gaat zaterdag voor vijf jaar tekenen in het Parc des Princes.

De transfer van de 26-jarige Dembélé hing al even in de lucht. Eind juli maakte Romano bekend PSG bijzonder geïnteresseerd is in de diensten van de vleugelaanvaller, die in Parijs de opvolger moet worden van Kylian Mbappé. De steraanvaller wil zijn tot medio 2024 lopende contract niet verlengen en verwacht wordt dat hij deze zomer nog vertrekt bij les Parisiens. In eerste instantie liepen de onderhandelingen tussen PSG en Barcelona op niets uit.

De regerend landskampioen van Frankrijk had tot 31 juli de tijd om de afkoopclausule van LaLiga ter waarde van vijftig miljoen euro te activeren. De club slaagde daar uiteindelijk niet in, al bleef de verwachting dat Dembélé het Spotify Camp Nou deze zomer nog achter zich zou laten. Omdat PSG op tijd een formele brief naar Barcelona had gestuurd, bleef de 'privéclausule' van vijftig miljoen euro gelden. Dembélé en zijn zaakwaarnemer Moussa Sissoko krijgen een deel van dat bedrag.

Sinds zijn komst van Borussia Dortmund in de zomer van 2017 speelde Dembélé 185 wedstrijden voor Barcelona. Daarin was hij goed voor 40 goals en 43 assists. De vleugelaanvaller kampte in Catalonië geregeld met blessureleed, maar bleek vaak een absolute meerwaarde wanneer hij wel op het veld stond. De Catalanen zullen nu hoogstwaarschijnlijk doorschakelen naar Yannick Carrasco van Atlético Madrid. De Belg, die eerder deze zomer al in de belangstelling stond van Barcelona, moet een kleine twintig miljoen euro kosten.