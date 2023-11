Oud-Barcelona-speler verliest 13 miljoen euro: ‘Al mijn spaargeld’

Donderdag, 23 november 2023 om 15:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:26

Arda Turan is het slachtoffer geworden van oplichting, zo heeft hij deze week verteld in de rechtbank in Turkije. De voormalig middenvelder van onder meer FC Barcelona, Atlético Madrid en Galatasaray raakte liefst dertien miljoen euro kwijt en zag daarmee al zijn spaargeld in rook opgaan.

Deze week kwamen berichten naar buiten dat Turan tot de achttien voetballers behoorde die het slachtoffer is geworden van oplichting door de Turkse zakenman Seçil Erzan. De middenvelder werd een mooi plaatje geschetst, maar kwam bedrogen uit.

Turan voelt zich bedrogen door de investeringen die hij deed op advies van Erzan, directeur van een dochteronderneming van een bank uit Istanbul. "Hij heeft mij voor de gek gehouden door te zeggen: 'Wie in dit fonds investeert, zal winst maken'", aldus een emotionele Turan in de rechtbank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik heb ruim dertien miljoen euro verloren, al het geld dat ik had verdiend met mijn voetbalcarrière. Het werk dat ik jarenlang had gedaan, was plotseling verdwenen. Ik heb er enorm veel spijt van, deze gebeurtenis heeft me mentaal en fysiek uitgeput. Al mijn spaargeld is in één oogwenk verdwenen."

Turan is niet de enige voetballer die het slachtoffer is geworden van de praktijken van Erzan. Ook doelman Fernando Muslera en andere voormalige Turkse voetballers beweerden in mei te zijn opgelicht door de topman van de Turkse bank Denizbank. De Uruguayaanse doelman zou zonder resultaat 1,2 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in een investeringsfonds.

Op heel veel medelijden van de rechter hoefde Turan niet te rekenen. "Het stoort me steeds meer dat mensen alleen maar denken aan nóg meer geld verdienen", sprak de raadsheer. De fraudezaak heeft ertoe geleid dat Turan volledig blut is geraakt.

Turan kwam tussen 2015 en 2020 in totaal 55 keer uit in de hoofdmacht van Barcelona, waarin hij 15 keer scoorde en 11 assists afleverde. In die tijd was hij onder meer ploeggenoot van Jasper Cillessen. Vorig jaar september hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.